KNDS показала кадри виробництва та випробувань своїх новітніх САУ RCH 155 (відео)

На кадрах було продемонстровано ходові якості самохідки, а також показано особливість цієї САУ — ведення вогню на ходу.

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У січні 2025 року Україна офіційно стала першим оператором новітніх німецьких колісних самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155. У зв'язку з цим компанія-виробник KNDS опублікувала відеоматеріал, що демонструє ключові моменти постачання: церемонію передання, випробувальні стрільби та обкатку артилерійської установки.

У ролику були показані кадри з виробництва RCH 155, зокрема, складання баштових модулів. Також були продемонстровані ходові та вогневі можливості на полігоні — рух складним ландшафтом, стрільба зі 155-мм гармати, постановка димових завіс, тощо.

Також було показано епізоди урочистої церемонії передачі перших машин, у якій взяли участь посол України в Німеччині Олексій Макєєв і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Зазначимо, що контракт передбачає поставку 54 одиниць RCH 155, і перша машина вже прибула в розпорядження української армії. Попри те, що це було перше замовлення на ці САУ, передача техніки відбулася в обумовлені терміни.

Особливості та критика САУ RCH 155

Німецька самохідна артилерійська установка RCH 155, розроблена компанією KNDS Deutschland (раніше Krauss-Maffei Wegmann або KMW), являє собою сучасну високомобільну систему, що поєднує в собі потужне озброєння і передові технології автоматизації.

Основні характеристики

Калібр гармати: 155 мм.

Дальність стрільби: стандартними боєприпасами до 40 км; боєприпасами збільшеної дальності (наприклад, Vulcano, M982 Excalibur) — до 54 км.

Скорострільність: до 9 пострілів на хвилину

Маса: 39 тонн.

Шасі: 4-осний бронетранспортер GTK Boxer.

Запас ходу: до 700 км.

Максимальна швидкість: до 100 км/год.

Екіпаж: 2 людини.

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У RCH 155 вперше реалізовано технологію, яка дає змогу вести вогонь під час руху, що ускладнює її виявлення та ураження противником. Для цього САУ оснащена інтегрованою комп'ютеризованою системою для балістичних розрахунків, наведення і програмування снарядів, що підвищують точність і ефективність стрільби.

Водночас деякі експерти висловили сумніви щодо ефективності рішень, реалізованих у RCH 155. Головні побоювання стосуються довговічності та надійності машини, а також її керованості з огляду на мінімальний екіпаж із двох осіб. Крім того, САУ не має гідравлічних опор, що спрощує конструкцію, але викликає питання щодо стабільності під час стрільби.

Нагадаємо, самохідна установка RCH 155 привернула увагу італійських військових. За інформацією Ares Osservatorio Difesa італійці до 2025 року планують закупити 40 одиниць САУ, для чого виділено 202 млн євро.