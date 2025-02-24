KNDS показала кадры производства и испытаний своих новейших САУ RCH 155 (видео)

На кадрах были продемонстрированы ходовые качества самоходки, а также показана особенность данной САУ — ведения огня на ходу.

Related video

В январе 2025 года Украина официально стала первым оператором новейших немецких колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155. В этой связи компания-прозиводитель KNDS опубликовала видеоматериал, демонстрирующий ключевые моменты поставки: церемонию передачи, испытательные стрельбы и обкатку артиллерийской установки.

В ролике были показаны кадры с производства RCH 155, в частности, сборка башенных модулей. Также были продемонстрированы ходовые и огневые возможности на полигоне — движение по сложному ландшафту, стрельба из 155-мм пушки, постановка дымовых завес, и т.д.

Также были показаны эпизоды торжественной церемонии передачи первых машин, в которой приняли участие посол Украины в Германии Алексей Макеев и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Отметим, что контракт предусматривает поставку 54 единиц RCH 155, и первая машина уже прибыла в распоряжение украинской армии. Несмотря на то, что это был первый заказ на эти САУ, передача техники состоялась в оговоренные сроки.

Особенности и критика САУ RCH 155

Немецкая самоходная артиллерийская установка RCH 155, разработанная компанией KNDS Deutschland (ранее Krauss-Maffei Wegmann или KMW), представляет собой современную высокомобильную систему, сочетающую в себе мощное вооружение и передовые технологии автоматизации.

Основные характеристики

Калибр орудия: 155 мм.

Дальность стрельбы: стандартными боеприпасами до 40 км; боеприпасами увеличенной дальности (например, Vulcano, M982 Excalibur) — до 54 км.

Скорострельность: до 9 выстрелов в минуту

Масса: 39 тонн.

Шасси: 4-осный бронетранспортер GTK Boxer.

Запас хода: до 700 км.

Максимальная скорость: до 100 км/ч.

Экипаж: 2 человека.

Важно

Модернизированный Gepard станет стартом для совместных проектов Украины с немецкой KNDS

В RCH 155 впервые реализована технология, которая позволяет вести огонь во время движения, что затрудняет ее обнаружение и поражение противником. Для этого САУ оснащена интегрированной компьютеризированной системой для баллистических расчетов, наведения и программирования снарядов, повышающие точность и эффективность стрельбы.

Вместе с тем некоторые эксперты выразили сомнения в плане эффективности решений, реализованных в RCH 155. Главные опасения касаются долговечности и надежности машины, а также ее управляемости, учитывая минимальный экипаж из двух человек. Кроме того, САУ не имеет гидравлических опор, что упрощает конструкцию, но вызывает вопросы о стабильности при стрельбе.

Напомним, самоходная установка RCH 155 привлекла внимание итальянских военных. По информации Ares Osservatorio Difesa итальянцы в 2025 планируют закупить 40 единиц САУ, для чего выделены 202 млн евро.