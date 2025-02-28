СОУ знищили склад термобаричних боєприпасів ЗС РФ: в Генштабі показали відео детонації

Генштаб опублікував кадри детонації складу в районі Селідового в Донецькій області. Крім того, Сили оборони вночі вразили ще три військових об'єкти противника.

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У ніч на 28 лютого бійці Сил оборони України завдали удару по складу РФ на тимчасово окупованій території Донецької області в районі Селідового. В результаті було знищено ворожі термобаричні боєприпаси, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На відео можна побачити масштабну детонацію складу зберігання припасів для термобаричної зброї.

Також у Генштабі повідомили про ураження ще трьох військових об'єктів російських загарбників. Зокрема українські військові атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ, що забезпечує потреби російської армії.

"Результати ураження уточнюються. Далі буде", — зазначили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

До того ЗСУ атакували Ільський НПЗ ударними дронами 17 лютого. За словами джерел Фокусу в спецслужбах, цей завод переробляє 6,6 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, 28 лютого колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що партизани в окупованому росіянами місті підірвали працівника ФСБ у власному авто. Постраждалого забрали до реанімації.

Також 28 лютого ЗМІ писали, як передані до 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Ганна Київська" 2023 року французькі AMX-10 зупиняють ворога на Покровському напрямку.