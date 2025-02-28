СОУ уничтожили склад термобарических боеприпасов ВС РФ: в Генштабе показали видео детонации

Генштаб опубликовал кадры детонации склада в районе Селидово в Донецкой области. Кроме того, Силы обороны ночью поразили еще три военных объекта противника.

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В ночь на 28 февраля бойцы Сил обороны Украины нанесли удар по складу РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Селидово. В результате были уничтожены вражеские термобарические боеприпасы, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На видео можно увидеть масштабную детонацию склада хранения припасов для термобарического оружия.

Также в Генштабе сообщили о поражении еще трех военных объектов российских захватчиков. В частности украинские военные атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, обеспечивающий потребности российской армии.

"Результаты поражения уточняются. Далее будет", — отметили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

До того ВСУ атаковали Ильский НПЗ ударными дронами 17 февраля. По словам источников Фокуса в спецслужбах, этот завод перерабатывает 6,6 млн тонн нефти в год.

Напомним, 28 февраля бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что партизаны в оккупированном россиянами городе взорвали работника ФСБ в собственном авто. Пострадавшего забрали в реанимацию.

Также 28 февраля СМИ писали, как переданные в 155-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ "Анна Киевская" 2023 года французские AMX-10 останавливают врага на Покровском направлении.