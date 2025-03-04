Вирівняли фронт під Кураховим: ЗС РФ активізувалися на Лиманському напрямку, — боєць ЗСУ

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" говорить, що росіяни намагаються окупувати два села під Лиманом, щоб витіснити Сили оборони з Серебрянського лісництва до річки Сіверський Донець.

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Наступ РФ у Донецькій області активізувався в районі сіл Ямполівка і Торське, і якщо ворогу вдасться їх окупувати, він перехопить ініціативу на Сіверському та Лиманському напрямках, говорить лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер ✙".

"Алекс" розповів про складну ситуацію на Лиманському напрямку Фото: Скриншот

За словами військового, ворог зміщує акценти на напрямках у Донецькій області та в районі універмагу в центрі Ямполівки близько тижня тривають активні бої. Також диверсійно-розвідувальні групи окупантів намагалися проникнути в село Торське, зазнали невдачі, але спроби наступу тривають.

"Ситуація важка, адже якщо ворогу вдасться заволодіти Ямполівкою та Торським — то вони зможуть перехопити повністю ініціативу на Сіверському та Лиманському напрямках і намагатимуться витісняти Сили оборони України з Серебрянського лісництва аж до річки Сіверський Донець", — написав лейтенант ЗСУ, зазначивши, що "точкою неповернення" фактично були Терни.

Військовослужбовець припускає, що після вирівнювання фронту під Кураховим і кризи в наступі під Покровськом наступ РФ може активізуватися саме на Лиманському напрямку.

РФ наступає в районі сіл Ямполівка та Торське — мапа DeepState станом на 4 березня Фото: Скриншот

Наступ РФ на Лиманському напрямку: дані Генштабу

В пресслужбі Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 4 березня повідомляли про дев'ять атак росіян на Лиманському напрямку в районах Новомихайлівки, Греківки, Нового, Ямполівки та Діброви. За даними генштабу, на момент публікації звіту у двох локаціях бої ще тривали. Загалом від початку доби до 16 години 4 березня відбулося 59 бойових зіткнень з окупантами.

Нагадаємо, 3 березня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що росіяни відбили позиції під Курськом та Покровськом і змогли просунутися на Куп'янському напрямку. У звіті Генштабу за 2 березня повідомляли про 15 штурмів на Лиманському напрямку.

Бригада "Хижак", яка входить в структуру Департаменту патрульної поліції, 3 березня опублікувала відео полювання дронів у Торецьку на російських солдатів.

4 березня ЗМІ писали про використання самохідної артилерійської установки "Акація" в контрбатарейній боротьбі ЗСУ у боях під Соледаром. Українські артилеристи кажуть, що "Акація" за деякими критеріями переважає навіть деякі західні системи.