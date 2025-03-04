Выровняли фронт под Курахово: ВС РФ активизировались на Лиманском направлении, — боец ВСУ

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" говорит, что россияне пытаются оккупировать два села под Лиманом, чтобы вытеснить Силы обороны из Серебрянского лесничества к реке Северский Донец.

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Наступление РФ в Донецкой области активизировалось в районе сел Ямполовка и Торское, и если врагу удастся их оккупировать, он перехватит инициативу на Северском и Лиманском направлениях, говорит лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер ✙".

"Алекс" рассказал о сложной ситуации на Лиманском направлении Фото: Скриншот

По словам военного, враг смещает акценты на направлениях в Донецкой области и в районе универмага в центре Ямполовки около недели продолжаются активные бои. Также диверсионно-разведывательные группы оккупантов пытались проникнуть в село Торское, потерпели неудачу, но попытки наступления продолжаются.

"Ситуация тяжелая, ведь если врагу удастся завладеть Ямполовкой и Торским — то они смогут перехватить полностью инициативу на Северском и Лиманском направлениях и будут пытаться вытеснять Силы обороны Украины с Серебрянского лесничества до реки Северский Донец", — написал лейтенант ВСУ, отметив, что "точкой невозврата" фактически были Терны.

Военнослужащий предполагает, что после выравнивания фронта под Курахово и кризиса в наступлении под Покровском наступление РФ может активизироваться именно на Лиманском направлении.

РФ наступает в районе сел Ямполовка и Торское — карта DeepState по состоянию на 4 марта Фото: Скриншот

Наступление РФ на Лиманском направлении: данные Генштаба

В пресс-службе Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 4 марта сообщали о девяти атаках россиян на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Грековки, Нового, Ямполовки и Дибровы. По данным генштаба, на момент публикации отчета в двух локациях бои еще продолжались. Всего с начала суток до 16 часов 4 марта произошло 59 боевых столкновений с оккупантами.

Напомним, 3 марта аналитики проекта DeepState сообщали, что россияне отбили позиции под Курском и Покровском и смогли продвинуться на Купянском направлении. В отчете Генштаба за 2 марта сообщали о 15 штурмах на Лиманском направлении.

Бригада "Хищник", которая входит в структуру Департамента патрульной полиции, 3 марта опубликовала видео охоты дронов в Торецке на российских солдат.

4 марта СМИ писали об использовании самоходной артиллерийской установки "Акация" в контрбатарейной борьбе ВСУ в боях под Соледаром. Украинские артиллеристы говорят, что "Акация" по некоторым критериям превосходит даже некоторые западные системы.