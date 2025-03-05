Удар по полігону на Дніпропетровщині: Рада хоче заслухати Драпатого, деталі

На початку березня 2025 росіяни поцілили ракетами "Іскандер-М" по шикуванню українських військових. Командувач Сухопутних військ обіцяє покарати винуватців.

Related video

Оборонний комітет Верховної Ради хоче почути звіт від командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого щодо трагедії на полігоні Новомосковський під час шикування українських військових. Про це в коментарі "Комерсанту українському" розповів народний депутат та член оборонного комітету ВРУ Геннадій Касай.

Оборонний комітет цього тижня планує засідання за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього депутати мають намір заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також розраховують почути самого Драпатого.

"100%. Так, так, так! Ми будемо вивчати це (трагедія на полігоні, – ред.) на комітеті. Між собою ми вже обговорювали це питання. І 100% будемо підіймати цю тему і будемо заслуховувати людей. По-перше: хто понесе покарання? На цьому тижні в нас запланований комітет за участі міністра оборони. Під час цього засідання другим питання чи під час іншого, але на цьому тижні. Порядок денний буде пізніше. Але те, що ми будемо це заслуховувати, це 100%", — зазначив Касай.

Щодо запрошених представників Генштабу ЗСУ, нардеп сказав, що "є бажання заслухати самого Драпатого з цього приводу".

Раніше командувач Сухопутних військ сказав, що винуватці обовʼязково понесуть покарання.

"Мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність", — зазначив Михайло Драпатий.

Удар по полігону: деталі

2 березня про удар по полігону написала народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, росіяни поцілили ракетами "Іскандер-М" по полігону поруч з селом Черкаським Дніпропетровської області. Загинули десятки людей. Тим часом Безугла звинуватила у трагедії командувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Про трагедію також написав військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, загиблі є, але "не сотні", як заявляли російські пропагандисти.

"На КПП з 10 ранку "висіла" російська "пташка", про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП", – розповів один з військових у коментарі Фокусу.

Нагадаємо, Forbes порівняв реакцію України та РФ на удар по полігону у Дніпропетровській області.

Також повідомлялося, що ЗМІ дізналися, коли ЗСУ відчують зупинку допомоги США.