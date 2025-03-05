Удар по полигону на Днепропетровщине: Рада хочет заслушать Драпатого, детали

В начале марта 2025 года россияне попали ракетами "Искандер-М" по построению украинских военных. Командующий Сухопутных войск обещает наказать виновников.

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Оборонный комитет Верховной Рады хочет услышать отчет от командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого относительно трагедии на полигоне Новомосковский во время построения украинских военных. Об этом в комментарии "Коммерсанту украинскому" рассказал народный депутат и член оборонного комитета ВРУ Геннадий Касай.

Оборонный комитет на этой неделе планирует заседание с участием министра обороны Украины Рустема Умерова. Во время этого депутаты намерены заслушать вопрос о причинах трагедии на полигоне Новомосковский в Днепропетровской области, а также рассчитывают услышать самого Драпатого.

"100%. Да, да, да, да! Мы будем изучать это (трагедия на полигоне, — ред.) на комитете. Между собой мы уже обсуждали этот вопрос. И 100% будем поднимать эту тему и будем заслушивать людей. Во-первых: кто понесет наказание? На этой неделе у нас запланирован комитет с участием министра обороны. Во время этого заседания вторым вопрос или во время другого, но на этой неделе. Повестка дня будет позже. Но то, что мы будем это заслушивать, это 100%", — отметил Касай.

Относительно приглашенных представителей Генштаба ВСУ, нардеп сказал, что "есть желание заслушать самого Драпатого по этому поводу".

Ранее командующий Сухопутными войсками сказал, что виновники обязательно понесут наказание.

"Мне тоже больно. Потому что изнутри разъедает гнев. Должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность", — отметил Михаил Драпатий.

Удар по полигону: детали

2 марта об ударе по полигону написала народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, россияне попали ракетами "Искандер-М" по полигону рядом с селом Черкасским Днепропетровской области. Погибли десятки людей. Между тем Безуглая обвинила в трагедии командующего ВСУ генерала Александра Сырского.

О трагедии также написал военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, погибшие есть, но "не сотни", как заявляли российские пропагандисты.

"На КПП с 10 утра "висела" российская "птичка", об этом все знали. Потом непонятно зачем нас всех собрали в 15 часов на построение. Поназывали конкретные фамилии и вывели людей на КПП", — рассказал один из военных в комментарии Фокусу.

Напомним, Forbes сравнил реакцию Украины и РФ на удар по полигону в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что СМИ узнали, когда ВСУ почувствуют остановку помощи США.