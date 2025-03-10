Україна на переговорах у Саудівській Аравії запропонує встановити режим тиші на морі, — ЗМІ

11 березня українська та американська делегації зустрінуться в Джидді. Під час зустрічі, ймовірно, буде підписана угода про корисні копалини.

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На переговорах із США у Саудівській Аравії українська делегація запропонує встановити режим тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Окрім цього, Київ наполягатиме на звільненні наших полонених. Про це пише "Суспільне" з посиланням на свої джерела.

Зокрема, українська делегація під час зустрічі готова підписати угоду про корисні копалини з американськими партнерами, яку відклали після конфлікту президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", — сказав інсайдер видання.

4 березня Зеленський сказав, почати перемирʼя можна з обміну полоненими та з припинення повітряних ударів. Крім того, можливе припинення вогню на морі. При цьому президент України наголосив, що аналогічні кроки повинна зробити Росія.

Переговори в Саудівській Аравії

11 березня українська та американська делегації зустрінуться в Джидді, Саудівська Аравія. Україну представлять голова адміністрації президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Під час традиційного вечірнього звернення 9 березня Зеленський розкрив теми переговорів у Саудівській Аравії. Він сказав, що "сподівається на результати", та нагадав, що дипломатія буде для України ефективною лише за умови "сильних фронтових позицій".

Нагадаємо, Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії 10 березня.

Також Фокус писав про припинення передачі США розвідданих Україні.