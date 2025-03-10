Украина на переговорах в Саудовской Аравии предложит установить режим тишины на море, — СМИ

11 марта украинская и американская делегации встретятся в Джидде. Во время встречи, вероятно, будет подписано соглашение о полезных ископаемых.

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На переговорах с США в Саудовской Аравии украинская делегация предложит установить режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Кроме этого, Киев будет настаивать на освобождении наших пленных. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на свои источники.

В частности, украинская делегация во время встречи готова подписать соглашение о полезных ископаемых с американскими партнерами, которое отложили после конфликта президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", — сказал инсайдер издания.

4 марта Зеленский сказал, начать перемирие можно с обмена пленными и с прекращения воздушных ударов. Кроме того, возможно прекращение огня на море. При этом президент Украины подчеркнул, что аналогичные шаги должна сделать Россия.

Переговоры в Саудовской Аравии

11 марта украинская и американская делегации встретятся в Джидде, Саудовская Аравия. Украину представят глава администрации президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Во время традиционного вечернего обращения 9 марта Зеленский раскрыл темы переговоров в Саудовской Аравии. Он сказал, что "надеется на результаты", и напомнил, что дипломатия будет для Украины эффективной только при условии "сильных фронтовых позиций".

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию 10 марта.

Также Фокус писал о приостановке передачи США разведданных Украине.