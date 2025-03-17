Запорізька АЕС і поступки територій: Трамп анонсував розмову з Путіним про Україну

Американський лідер розповів, що за вихідні "було виконано багато роботи". З його слів, Вашингтон хоче побачити, чи можна буде закінчити війну в Україні.

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Президент США Дональд Трамп розповів, що зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним вже у цей вівторок. Його заяву передали у CNN 17 березня.

"Я думаю, що у нас все досить добре з Росією. Ми подивимося, чи буде у нас що оголосити, можливо, до вівторка. У вівторок я буду говорити з президентом Путіним", — розповів політик під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Зі слів Трампа, "за вихідні було зроблено багато роботи". Тепер Вашингтон хоче побачити, чи зможе "покласти край цій війні".

"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", — наголосив американський президент.

Він додав, що вже багато чого було обговорено "з обох сторін". Трамп розповів, що переговори включатимуть питання землі та електростанцій. Він зауважив, що багато територій "вже не такі, якими були до війни". Також вже обговорюється "розподіл певних активів".

У Bloomberg уточнили, що у відповідь на запитання щодо поступок, які Вашингтон вимагатиме від Кремля, президент США зазначив, що значна частина дискусії стосуватиметься територій.

"Ми будемо говорити про землю, ми будемо говорити про електростанції — це, знаєте, велике питання", — сказав він.

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