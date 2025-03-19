Велика Британія не зупинить допомогу Києву на вимогу росіян: про які суми йдеться

У 2025 році допомога від Британії Києву становить понад 5 мільярдів доларів. До того ж, британські партнери готові відправити в Україну миротворців.

Related video

Велика Британія не планує припиняти навчання й постачання зброї в Україну на тлі вимог росіян щодо скасування іноземної військової допомоги Києву. Про це пише Guardian.

Після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом 18 березня, Велика Британія підкреслила, що її позиція не змінилася. Про це розповіли інсайдери з британської оборонної сфери.

Тому потік військової допомоги від Великої Британії, яка у 2025 році становить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (понад 5 млрд доларів), не припиниться.

Розмова Трампа та Путіна

Американський лідер раніше назвав "чудовою" свою майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом, оскільки, за словами Трампа, він продовжує домагатися припинення вогню між РФ та Україною.

Питання військової допомоги Україні президенти двох країн, за словами Трампа, не обговорювали.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", — сказав глава США.

Журналісти говорили, що після телефонної розмови з Трампом російський президент оголосив, що Москва припинить удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України на 30 днів, проте вже в день діалогу росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Словʼянська.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче більше торгувати з РФ та Китаєм.

Раніше Фокус писав про готовність Британії відправити в Україну миротворців.