Великобритания не остановит помощь Киеву по требованию россиян: о каких суммах идет речь

В 2025 году помощь от Британии Киеву составляет более 5 миллиардов долларов. К тому же, британские партнеры готовы отправить в Украину миротворцев.

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Великобритания не планирует прекращать учения и поставки оружия в Украину на фоне требований россиян об отмене иностранной военной помощи Киеву. Об этом пишет Guardian.

После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта, Великобритания подчеркнула, что ее позиция не изменилась. Об этом рассказали инсайдеры из британской оборонной сферы.

Поэтому поток военной помощи от Великобритании, которая в 2025 году составляет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (более 5 млрд долларов), не прекратится.

Разговор Трампа и Путина

Американский лидер ранее назвал "замечательным" свой почти двухчасовой телефонный разговор с российским президентом, поскольку, по словам Трампа, он продолжает добиваться прекращения огня между РФ и Украиной.

Вопрос военной помощи Украине президенты двух стран, по словам Трампа, не обсуждали.

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи", — сказал глава США.

Журналисты говорили, что после телефонного разговора с Трампом российский президент объявил, что Москва прекратит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней, однако уже в день диалога россияне ударили по энергетической инфраструктуре Славянска.

Напомним, Дональд Трамп хочет больше торговать с РФ и Китаем.

Ранее Фокус писал о готовности Британии отправить в Украину миротворцев.