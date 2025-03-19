Великобритания не остановит помощь Киеву по требованию россиян: о каких суммах идет речь
В 2025 году помощь от Британии Киеву составляет более 5 миллиардов долларов. К тому же, британские партнеры готовы отправить в Украину миротворцев.
Великобритания не планирует прекращать учения и поставки оружия в Украину на фоне требований россиян об отмене иностранной военной помощи Киеву. Об этом пишет Guardian.
После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта, Великобритания подчеркнула, что ее позиция не изменилась. Об этом рассказали инсайдеры из британской оборонной сферы.
Поэтому поток военной помощи от Великобритании, которая в 2025 году составляет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (более 5 млрд долларов), не прекратится.
Разговор Трампа и Путина
Американский лидер ранее назвал "замечательным" свой почти двухчасовой телефонный разговор с российским президентом, поскольку, по словам Трампа, он продолжает добиваться прекращения огня между РФ и Украиной.
Вопрос военной помощи Украине президенты двух стран, по словам Трампа, не обсуждали.
"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи", — сказал глава США.
Журналисты говорили, что после телефонного разговора с Трампом российский президент объявил, что Москва прекратит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней, однако уже в день диалога россияне ударили по энергетической инфраструктуре Славянска.
Напомним, Дональд Трамп хочет больше торговать с РФ и Китаем.
Ранее Фокус писал о готовности Британии отправить в Украину миротворцев.