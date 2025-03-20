ЗС РФ атакували Краматорськ: є поранені

Ймовірно, по місту запустили балістику. Локально у місті немає світла.

Related video

Росія вдарила по місту Краматорськ у Донецькій області. Про це 20 березня повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, є постраждалі. Зʼясовуємо наслідки", — написав він.

У соцмережах передали, що у зв’язку з обстрілом низка об’єктів, в тому числі крамниці, кафе, храм і РАЦС, залишилися без світла.

Моніторингові канали інформували про загрозу застосування балістичного озброєння, а також попереджали про рух ракети на Краматорськ. Повітряні сили ЗСУ також оголошували небезпеку через балістику, вона тривала з 9:56 до 10:44.

Нагадаємо, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі на 20 березня ЗС РФ вдарили з авіації по Куп’янську. Загалом по місту запустили понад 30 КАБів, бомби були націлені на центральну його частину.

Також вночі на 20 березня російські ударні дрони атакували Кропивницький. Постраждали четверо дітей, один чоловік отримав опіки й перебуває у важкому стані.

У Трускавці побили хлопця, який, ймовірно, має інвалідність. У поліції Львівської області заявили про порушення кримінальної справи. За даними соцмереж, група дівчат накинулася на постраждалого, підлітки знущались з нього, били й знімали штани. Тепер порушникам загрожує ув’язнення.