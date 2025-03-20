ВС РФ атаковали Краматорск: есть раненые

Вероятно, по городу запустили баллистику. Локально в городе нет света.

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Россия ударила по городу Краматорск в Донецкой области. Об этом 20 марта сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Краматорск подвергся вражескому удару. По предварительной информации, есть пострадавшие. Выясняем последствия", — написал он.

В соцсетях передали, что в связи с обстрелом ряд объектов, в том числе магазины, кафе, храм и ЗАГС, остались без света.

Мониторинговые каналы информировали об угрозе применения баллистического вооружения, а также предупреждали о движении ракеты на Краматорск. Воздушные силы ВСУ также объявляли опасность из-за баллистики, она длилась с 9:56 до 10:44.

Напомним, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью на 20 марта ВС РФ ударили из авиации по Купянску. Всего по городу запустили более 30 КАБов, бомбы были нацелены на центральную его часть.

Также ночью на 20 марта российские ударные дроны атаковали Кропивницкий. Пострадали четверо детей, один человек получил ожоги и находится в тяжелом состоянии.

В Трускавце избили парня, который, вероятно, имеет инвалидность. В полиции Львовской области заявили о возбуждении уголовного дела. По данным соцсетей, группа девушек набросилась на пострадавшего, подростки издевались над ним, били и снимали штаны. Теперь нарушителям грозит заключение в тюрьму.