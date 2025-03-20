Найбільший морський конвой: РФ могла вивезти всю техніку з Сирії на фронт в Україні, — росЗМІ

Днями через Ла-Манш пройшла одна з найбільших груп суден РФ, зафіксованих у цих територіальних водах із початку війни. За даними західних розвідок, ці кораблі могли перевозити військове обладнання.

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Після падіння режиму Башара Асада росіяни могли вивезти всю свою військову техніку з Сирії до України, пише The Moscow Times 20 березня.

Про переміщення через протоку Ла-Манш між островом Великою Британією та Євразією "сирійського конвою", зафіксоване британськими військово-морськими силами і Королівським флотом, повідомляє також The Times. Британські OSINT-спостерігачі (UK Forces Tracker і Navylookout) припускають, що ця група військових і вантажних кораблів РФ може бути останнім конвоєм, що евакуював техніку і зброю РФ із Сирії.

Журналісти повідомляють, що патрульне судно ВМС Бельгії Castor помітило російський есмінець "Сєвєроморськ" у Північному морі в ніч з 15 на 16 березня. Есмінець росіян 16 березня виходив через Ла-Манш до Атлантичного океану в супроводі допоміжного судна постачання Королівського флоту Tidesurge. Потім "Сєвєроморськ" зустрівся з конвоєм, який повертався з Сирії та супроводжувався десантним судном "Олександр Шабалін".

Вантажний корабель конвою — 138-метровий Maia-1 — перебуває під санкціями через перевезення артилерійських снарядів із Північної Кореї.

"Попри санкції, Maia-1 змогла зайти в китайський порт для завантаження, отримати дозвіл на візит до В'єтнаму, перетнути Суецький канал, зайти до Алжиру для дозаправлення і безперешкодно пройти через Ла-Манш. Якщо таке судно може вільно отримувати доступ до портів і послуг по всьому світу, це серйозний виклик західним санкціям", — зазначив морський аналітик Гаміш Макдональд з Open Source Centre.

Судно Maia-1 перевозило із Сирії великогабаритні вантажі, частково накриті брезентом, пишуть журналісти. Спереду йшли кораблі Sparta IV і "Сяйво Півночі". За даними західних розвідок, усі судна конвою могли перевозити військове обладнання.

Зазначається, що цей конвой, який пройшов днями територіальними водами Великої Британії та Франції, став однією з найбільших груп російських кораблів, зафіксованих у цьому регіоні з початку війни.

Техніка і зброя РФ у Сирії: що відомо

Автори статті зазначають, що РФ почала вивозити зброю з бази в порту Тартус після повалення режиму Башара Асада в Сирії в грудні 2024 року. З січня 2025-го росіяни почали вивезення техніки і контейнерних вантажів. Наразі Кремль веде перемовини з новою владою Сирії щодо перегляду угоди про статус військ.

Абу Мухаммад аль-Джулані, новий лідер країни, висловлює готовність зберегти російську базу в Сирії в обмін на економічну підтримку з боку РФ, пишуть журналісти. Офіційної інформації щодо домовленостей не було, однак Росія вже відновила постачання сирійцям палива. Від початку березня до сирійського порту Баніяс зайшло щонайменше два танкери РФ, які доставили майже 70 тисяч тонн дизеля з російського Приморська.

Нагадаємо, 20 лютого паблік SyrianOSINT повідомляв, що в Сирії атакована російська база Хмеймім. По авіабазі вдарив Ізраїль за кілька хвилин після того, як на неї вивантажили зброю з іранського літака для ліванського угруповання "Хезболла".

12 лютого журналіст Мете Сохтаоглу писав, що Росія намагалася вивезти із Сирії зенітні ракети до комплексів С-300 і С-400, однак сирійська армія заблокувала конвой.