Самый большой морской конвой: РФ могла вывезти всю технику из Сирии на фронт в Украине, — росСМИ

На днях через Ла-Манш прошла одна из крупнейших групп судов РФ, зафиксированных в этих территориальных водах с начала войны. По данным западных разведок, эти корабли могли перевозить военное оборудование.

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После падения режима Башара Асада россияне могли вывезти всю свою военную технику из Сирии в Украину, пишет The Moscow Times 20 марта.

О перемещении через пролив Ла-Манш между островом Великобританией и Евразией "сирийского конвоя", зафиксированное британскими военно-морскими силами и Королевским флотом, сообщает также The Times. Британские OSINT-наблюдатели(UK Forces Tracker и Navylookout) предполагают, что эта группа военных и грузовых кораблей РФ может быть последним конвоем, эвакуировавшим технику и оружие РФ из Сирии.

Журналисты сообщают, что патрульное судно ВМС Бельгии Castor заметило российский эсминец "Североморск" в Северном море в ночь с 15 на 16 марта. Эсминец россиян 16 марта выходил через Ла-Манш в Атлантический океан в сопровождении вспомогательного судна снабжения Королевского флота Tidesurge. Затем "Североморск" встретился с конвоем, который возвращался из Сирии и сопровождался десантным судном "Александр Шабалин".

Грузовой корабль конвоя — 138-метровый Maia-1 — находится под санкциями из-за перевозки артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

"Несмотря на санкции, Maia-1 смогла зайти в китайский порт для загрузки, получить разрешение на визит во Вьетнам, пересечь Суэцкий канал, зайти в Алжир для дозаправки и беспрепятственно пройти через Ла-Манш. Если такое судно может свободно получать доступ к портам и услугам по всему миру, это серьезный вызов западным санкциям", — отметил морской аналитик Гамиш Макдональд из Open Source Centre.

Судно Maia-1 перевозило из Сирии крупногабаритные грузы, частично накрытые брезентом, пишут журналисты. Впереди шли корабли Sparta IV и "Сияние Севера". По данным западных разведок, все суда конвоя могли перевозить военное оборудование.

Отмечается, что этот конвой, который прошел на днях территориальными водами Великобритании и Франции, стал одной из крупнейших групп российских кораблей, зафиксированных в этом регионе с начала войны.

Техника и оружие РФ в Сирии: что известно

Авторы статьи отмечают, что РФ начала вывозить оружие с базы в порту Тартус после свержения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года. С января 2025-го россияне начали вывоз техники и контейнерных грузов. Сейчас Кремль ведет переговоры с новыми властями Сирии о пересмотре соглашения о статусе войск.

Абу Мухаммад аль-Джулани, новый лидер страны, выражает готовность сохранить российскую базу в Сирии в обмен на экономическую поддержку со стороны РФ, пишут журналисты. Официальной информации о договоренностях не было, однако Россия уже возобновила поставки сирийцам топлива. С начала марта в сирийский порт Банияс зашло по меньшей мере два танкера РФ, которые доставили почти 70 тысяч тонн дизеля из российского Приморска.

Напомним, 20 февраля паблик SyrianOSINT сообщал, что в Сирии атакована российская база Хмеймим. По авиабазе ударил Израиль через несколько минут после того, как на нее выгрузили оружие с иранского самолета для ливанской группировки "Хезболла".

12 февраля журналист Мете Сохтаоглу писал, что Россия пыталась вывезти из Сирии зенитные ракеты к комплексам С-300 и С-400, однако сирийская армия заблокировала конвой.