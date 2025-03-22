Російська армія має успіхи на Донеччині: що відомо, — DeepState (мапа)

Росіяни просунулися біля двох населених пунктів у Краматорському районі. У Генштабі зазначили, що на цьому напрямку українські оборонці зупинили двадцять ворожих атак.

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У Донецькій області російська армія продовжує тиснути на позиції українських оборонців одразу на кількох відтинках: напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог інтенсивно атакує ЗСУ та здійснює активні наступальні дії, як стверджує Генштаб ЗСУ. Водночас росіяни також тиснуть у Лиманській міській громаді Краматорського району Донеччини на Лиманському напрямку, як можна побачити зі зведення аналітиків проєкту DeepState, оприлюдненого уночі 22 березня.

У проєкті повідомили, що російська армія просунулася біля двох населених пунктів Краматорського району — Іванівки та Ямполівки. Села розташовані неподалік одне від одного: Іванівка — дещо північніше від Ямполівки.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

Скріншот | мапа DeepState

У зведенні Генштабу ЗСУ від 21 березня рапортували, що на Лиманському напрямку росіяни намагалися здійснити двадцять атак, які успішно відбили українські оборонці, деякі боєзіткнення тривали.

"Двадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Що стосується ситуації у Курській області, то там упродовж доби було зафіксовано 23 бойових зіткнення. Росіяни продовжують тиснути на позиції українських оборонців та застосовують для атак різні види озброєння.

"Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню", — повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, уночі 21 березня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії у Курській області та на Донеччині.

20 березня Фокус дізнавався про плани ЗС РФ щодо створення нового плацдарму: для цього росіяни намагаються просунутися на правому березі річки Оскіл у Харківській області.

Також Фокус розповідав про ліквідацію відомого російського військового у Бєлгородській області РФ: той пішов служити добровольцем та з 2014 року воював проти України.