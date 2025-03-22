Российская армия имеет успехи в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)

Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Краматорском районе. В Генштабе отметили, что на этом направлении украинские защитники остановили двадцать вражеских атак.

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В Донецкой области российская армия продолжает давить на позиции украинских защитников сразу на нескольких участках: напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где враг интенсивно атакует ВСУ и осуществляет активные наступательные действия, как утверждает Генштаб ВСУ. В то же время россияне также давят в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области на Лиманском направлении, как можно увидеть из сводки аналитиков проекта DeepState, обнародованной ночью 22 марта.

В проекте сообщили, что российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов Краматорского района — Ивановки и Ямполовки. Села расположены неподалеку друг от друга: Ивановка — несколько севернее Ямполовки.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

Скриншот | карта DeepState

В сводке Генштаба ВСУ от 21 марта рапортовали, что на Лиманском направлении россияне пытались осуществить двадцать атак, которые успешно отразили украинские защитники, некоторые боестолкновения продолжались.

"Двадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

Что касается ситуации в Курской области, то там в течение суток было зафиксировано 23 боевых столкновения. Россияне продолжают давить на позиции украинских защитников и применяют для атак различные виды вооружения.

"Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь из реактивной системы залпового огня", — сообщают в ведомстве.

Напомним, ночью 21 марта аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии в Курской области и в Донецкой области.

20 марта Фокус узнавал о планах ВС РФ по созданию нового плацдарма: для этого россияне пытаются продвинуться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Также Фокус рассказывал о ликвидации известного российского военного в Белгородской области РФ: тот пошел служить добровольцем и с 2014 года воевал против Украины.