Руйнівні, але недостатні: далекобійні удари по складах мало корисні для ЗСУ, — Forbes

За даними ЗМІ, Україна завдала удар за ударом по новому заводу у РФ і знищила пару сотень "Шахедів". Ця й інші атаки попри яскраві вибухи й пожежі не принесли бажаної користі, але новий курс може вивести вплив на Кремль на новий рівень.

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Сили оборони дещо змінили курс кампанії своїх далекобійних ударів по Росії, але про вплив цих атак на прагнення країни-агресорки до миру говорити ще рано. Про це йдеться у матеріалі Forbes, опублікованому 25 березня.

У серпні 2024 року в Орловській області РФ почали зводити нову фабрику з виробництва БПЛА, і вже чотири місяці потому виробництво було готове до випуску "Шахедів". Українська розвідка уважно стежила за тим, що відбувалось, і вже 26 грудня об’єкт атакували ракети Storm Shadow.

У Генштабі ЗСУ заявили про руйнування бази зберігання, обслуговування та ремонту безпілотників, яка складалася з кількох залізобетонних укриттів. Наступний удар, який здійснили 26 січня, посилив збитки. Загалом згоріли щонайменше дві сотні дронів.

Однак, як зауважили у ЗМІ, Росія виробляє майже тисячу "Шахедів" на місяць. Знищення 200 одиниць, можливо, лише зменшили інтенсивність ворожих атак на кілька тижнів або місяців. Загалом результати кампанії далекобійних ударів по складах і заводах у РФ оцінили як "неоднозначні".

Атаки по Орловській області, ймовірно, врятували певну кількість життів. Однак вони, як й інші атаки по вибухонебезпечних цілях, вражають візуально вогняними кулями й потрапляють на драматичні відео, але фундаментальної проблеми не змінюють. Науковець Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман пояснив, що обидві сторони намагаються "подолати підготовлену оборону". Однак, хоча глибокі удари й мають вплив на російські сили, ЗСУ "часто не в змозі" скористатись цим.

Зокрема, Силам оборони не особливо корисний підрив усього запасу російських важких мінометів, коли сусідній корпус затиснутий мінними полями й потребує живої сили для наступу. У виданні підкреслили, що атаки вглиб Росії по військовому постачанню — вражають, але не мають вирішальної ролі. В аналітичній групі Frontelligence Insight оцінили вплив більшої частини ударів з вересня по лютий як "обмежений".

БПЛА і ракети могли уразити кілька фабрик і складів у РФ, спровокувавши страшні пожежі. Однак зрештою вогонь загасили, а працівники повернулись до своєї роботи. Зазначається, що частіші атаки важчими боєприпасами можуть завдати тривалої шкоди. Однак Україні бракує найкращих далекобійних снарядів іноземного виробництва, щоб почати постійну й інтенсивну кампанію проти матеріально-технічного забезпечення. Вітчизняних боєприпасів поки випускають недостатньо для цього.

Проте в останні місяці Україна змінила курс своїх атак, тепер удари націлені на нафтову інфраструктуру, а саме — нафтопереробні заводи. Аналітики підкреслили, що ці споруди — технічно складніші та дорогі, для ворожої нафтопереробної промисловості та експорту вони мають більше значення, а відновлювати їх складніше й дорожче.

За оцінкою Frontelligence Insight, нещодавні атаки завдали Росії збитків на 658-863 мільйони доларів. Водночас загалом за минулий рік країна-агресорка заробила на експорті нафти 189 мільярдів доларів. Поки удари по НПЗ надто рідкісні й недостатньо руйнівні, щоб завдати шкоди ворожій економіці й змінити так хід війни, однак це може змінитись.

"Для посилення ефекту від ударів українські війська повинні проводити регулярні атаки на великі унікальні установки крекінгу на сучасних російських нафтопереробних заводах", — зауважили аналітики.

Йдеться про установки, які розщеплюють сиру нафту на корисні продукти. Їх надзвичайно важко замінити в умовах накладених на Росію санкцій. Водночас точні й часті удари зможуть перешкодити їх ремонту. Це могло б завдати Росії достатньо шкоди, щоб закінчити війну на вигідних умовах.

Нагадаємо, британська розвідка розкрила найуспішнішу на цей момент атаку по Росії за 2025 рік. У Міноборони підкреслили, що російська ППО продовжує зазнавати складнощів у захисті стратегічних військових об'єктів.

Каспійський трубопровідний консорціум поскаржився на руйнівні наслідки атаки БПЛА на дві нафтоперекачувальні станції. Пресслужба заявила, що їх ремонтують, але відновлення неможливе.