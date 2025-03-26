Разрушительные, но недостаточные: дальнобойные удары по складам мало полезны для ВСУ, — Forbes

По данным СМИ, Украина нанесла удар за ударом по новому заводу в РФ и уничтожила пару сотен "Шахедов". Эта и другие атаки несмотря на яркие взрывы и пожары не принесли желаемой пользы, но новый курс может вывести влияние на Кремль на новый уровень.

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Силы обороны несколько изменили курс кампании своих дальнобойных ударов по России, но о влиянии этих атак на стремление страны-агрессора к миру говорить еще рано. Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном 25 марта.

В августе 2024 года в Орловской области РФ начали возводить новую фабрику по производству БПЛА, и уже четыре месяца спустя производство было готово к выпуску "Шахедов". Украинская разведка внимательно следила за происходящим, и уже 26 декабря объект атаковали ракеты Storm Shadow.

В Генштабе ВСУ заявили о разрушении базы хранения, обслуживания и ремонта беспилотников, которая состояла из нескольких железобетонных укрытий. Следующий удар, который осуществили 26 января, усилил ущерб. В общем сгорели по меньшей мере две сотни дронов.

Однако, как отметили в СМИ, Россия производит почти тысячу "Шахедов" в месяц. Уничтожение 200 единиц, возможно, лишь уменьшили интенсивность вражеских атак на несколько недель или месяцев. В целом результаты кампании дальнобойных ударов по складам и заводам в РФ оценили как "неоднозначные".

Атаки по Орловской области, вероятно, спасли определенное количество жизней. Однако они, как и другие атаки по взрывоопасным целям, поражают визуально огненными пулями и попадают на драматические видео, но фундаментальной проблемы не меняют. Ученый Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман объяснил, что обе стороны пытаются "преодолеть подготовленную оборону". Однако, хотя глубокие удары и имеют влияние на российские силы, ВСУ "часто не в состоянии" воспользоваться этим.

В частности, Силам обороны не особо полезен подрыв всего запаса российских тяжелых минометов, когда соседний корпус зажат минными полями и нуждается в живой силе для наступления. В издании подчеркнули, что атаки вглубь России по военному снабжению — впечатляют, но не имеют решающей роли. В аналитической группе Frontelligence Insight оценили влияние большей части ударов с сентября по февраль как "ограниченное".

БПЛА и ракеты могли поразить несколько фабрик и складов в РФ, спровоцировав страшные пожары. Однако в конце концов огонь потушили, а работники вернулись к своей работе. Отмечается, что частые атаки тяжелыми боеприпасами могут нанести длительный ущерб. Однако Украине не хватает лучших дальнобойных снарядов иностранного производства, чтобы начать постоянную и интенсивную кампанию против материально-технического обеспечения. Отечественных боеприпасов пока выпускается недостаточно для этого.

Однако в последние месяцы Украина изменила курс своих атак, теперь удары нацелены на нефтяную инфраструктуру, а именно — нефтеперерабатывающие заводы. Аналитики подчеркнули, что эти сооружения — технически сложные и дорогие, для вражеской нефтеперерабатывающей промышленности и экспорта они имеют большее значение, а восстанавливать их сложнее и дороже.

По оценке Frontelligence Insight, недавние атаки нанесли России ущерб на 658-863 миллиона долларов. В то же время в целом за прошлый год страна-агрессор заработала на экспорте нефти 189 миллиардов долларов. Пока удары по НПЗ слишком редки и недостаточно разрушительны, чтобы нанести ущерб вражеской экономике и изменить так ход войны, однако это может измениться.

"Для усиления эффекта от ударов украинские войска должны проводить регулярные атаки на крупные уникальные установки крекинга на современных российских нефтеперерабатывающих заводах", — отметили аналитики.

Речь идет об установках, которые расщепляют сырую нефть на полезные продукты. Их чрезвычайно трудно заменить в условиях наложенных на Россию санкций. В то же время точные и частые удары смогут помешать их ремонту. Это могло бы нанести России достаточно вреда, чтобы закончить войну на выгодных условиях.

Напомним, британская разведка раскрыла самую успешную на данный момент атаку по России за 2025 год. В Минобороны подчеркнули, что российская ПВО продолжает испытывать сложности в защите стратегических военных объектов.

Каспийский трубопроводный консорциум пожаловался на разрушительные последствия атаки БПЛА на две нефтеперекачивающие станции. Пресс-служба заявила, что их ремонтируют, но восстановление невозможно.