Клеять скотч для маскування: в ЗСУ розповіли про хитрощі в тактиці ЗС РФ під Торецьком (відео)

У 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу кажуть, що днями ворог перекинув під Торецьк нові сили з Курахівського напрямку й безперестанно проводить штурмові атаки.

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Під час боїв у Торецьку Донецької області штурмовики ЗС РФ вдаються до хитрощів. Вони клеять на одяг зелений скотч, який Сили оборони України використовують як розпізнавальний знак, щоб українські оператори безпілотних літальних апаратів не сприймали їх як ворожі цілі. Про це пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України Євген Алхімов розповів в ефірі "Суспільне Новини".

Євген Алхімов зазначив, що ЗС РФ безперервно проводять штурми позицій українських військових в районі Торецька.

"Частково це малі піхотні групи, на деякі батальйони йдуть навіть із залученням танків", — сказав він.

За словами пресофіцера, глобально тактика росіян під Торецьком не змінюється, але вони вдаються до певних хитрощів.

"Деякі штурмові групи почали використовувати зелений скотч, тобто маскуватися під Сили оборони, щоб наші дрони їх не атакували. Самі розумієте: треба ж подивитися, підтвердити ціль. Коли бачиш з дрона, що скотч зелений, то треба пересвідчитися, що це дійсно противник, а не наш піхотинець", — розповів Алхімов.

Він додав, що ворог використовує також демонстраційні дії: робить димову завісу, виганяє техніку, яка відвертає на себе увагу українських операторів БПЛА, поки штурмовики намагаються проводити атаку.

Пресофіцер зазначив, що днями ворог перекинув нові сили з Курахівського напрямку.

"Завели свіжий підрозділ, цілу об'єднану армію, проти нас дивізія зараз стоїть, тобто це досить значні сили", — сказав він.

Росіяни ставлять перед собою завдання вийти на Костянтинівку і просуватися далі, тому намагаються просунутися на цій ділянці фронту за будь-яку ціну, пояснив Євген Алхімов.

"Вони не можуть наступати в усіх місцях одночасно, тому десь одне місце обирають, де можуть пройти. Тому в нас кількість штурмів збільшується, бо нашу зону відповідальності обрали", — розповів пресофіцер.

Ситуація на Торецькому напрямку згідно з мапою DeepState станом на 25 березня Фото: Скриншот

Бої в Торецьку: що відомо

Російський військкор Юрій Котенок 10 березня писав, що ЗСУ в Торецьку проводять контратаки після того, як ЗС РФ відзвітували про нібито захоплення міста.

Аналітики DeepState 17 березня повідомляли, що лінія боєзіткнення в районі Торецька постійно змінюється, проте на цій ділянці фронту ніякого контрнаступу не було. Також аналітики зазначили, що росіяни зруйнували шахту "Центральна" в місті.

Командир безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Сергій Ярий 25 березня розповів, що ЗС РФ просуваються під Торецьком і намагаються обійти місто з флангів, а українські військові змушені відступати з деяких позицій.