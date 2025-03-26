Клеят скотч для маскировки: в ВСУ рассказали о хитростях в тактике ВС РФ под Торецком (видео)

В 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода говорят, что на днях враг перебросил под Торецк новые силы с Кураховского направления и беспрестанно проводит штурмовые атаки.

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Во время боев в Торецке Донецкой области штурмовики ВС РФ прибегают к хитрости. Они клеят на одежду зеленый скотч, который Силы обороны Украины используют как опознавательный знак, чтобы украинские операторы беспилотных летательных аппаратов не воспринимали их как вражеские цели. Об этом пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Вооруженных сил Украины Евгений Алхимов рассказал в эфире "Суспільне Новини".

Евгений Алхимов отметил, что ВС РФ непрерывно проводят штурмы позиций украинских военных в районе Торецка.

"Частично это малые пехотные группы, на некоторые батальоны идут даже с привлечением танков", — сказал он.

По словам пресс-офицера, глобально тактика россиян под Торецком не меняется, но они прибегают к определенным хитростям.

"Некоторые штурмовые группы начали использовать зеленый скотч, то есть маскироваться под Силы обороны, чтобы наши дроны их не атаковали. Сами понимаете: надо же посмотреть, подтвердить цель. Когда видишь с дрона, что скотч зеленый, то надо убедиться, что это действительно противник, а не наш пехотинец", — рассказал Алхимов.

Он добавил, что враг использует также демонстрационные действия: делает дымовую завесу, выгоняет технику, которая отвлекает на себя внимание украинских операторов БПЛА, пока штурмовики пытаются проводить атаку.

Пресс-офицер отметил, что на днях враг перебросил новые силы с Кураховского направления.

"Завели свежее подразделение, целую объединенную армию, против нас дивизия сейчас стоит, то есть это довольно значительные силы", — сказал он.

Россияне ставят перед собой задачу выйти на Константиновку и продвигаться дальше, поэтому пытаются продвинуться на этом участке фронта любой ценой, пояснил Евгений Алхимов.

"Они не могут наступать во всех местах одновременно, поэтому где-то одно место выбирают, где могут пройти. Поэтому у нас количество штурмов увеличивается, потому что нашу зону ответственности выбрали", — рассказал пресс-офицер.

Ситуация на Торецком направлении согласно карте DeepState по состоянию на 25 марта Фото: Скриншот

Бои в Торецке: что известно

Российский военкор Юрий Котенок 10 марта писал, что ВСУ в Торецке проводят контратаки после того, как ВС РФ отчитались о якобы захвате города.

Аналитики DeepState 17 марта сообщали, что линия боестолкновения в районе Торецка постоянно меняется, однако на этом участке фронта никакого контрнаступления не было. Также аналитики отметили, что россияне разрушили шахту "Центральная" в городе.

Командир беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Ярый 25 марта рассказал, что ВС РФ продвигаются под Торецком и пытаются обойти город с флангов, а украинские военные вынуждены отступать с некоторых позиций.