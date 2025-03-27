Не лише ракети й бронетехніка: у Defense Express оцінили новий пакет допомоги від Франції

Експерт наголосив, що Франція може взяти на себе "ключову роль у забезпеченні безпеки Європи". Він розкрив терміни, в які Україна має отримати оголошену військову підтримку.

Related video

26 березня президент Франції Емманюель Макрон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на два мільярди євро. До нього увійшли протитанкові ракети MILAN, авіаційні ракети MICA, ракети ППО Mistral, бронемашини VAB і AMX-10RC. 27 березня вміст підтримки оцінив у коментарі "Еспресо" військовий експерт і директор Defense Express Валерій Рябих.

"Це добре, особливо добре на тлі зараз незрозумілої ситуації з подальшою американською допомогою. І бачимо, що Франція перебирає на себе певні збільшені навантаження", — зазначив він.

Зі слів аналітика, Франція має всі підстави відігравати "ключову роль у забезпеченні безпеки Європи". Країна має один із найрозвиненіших оборонно-промислових комплексів, і по більшості виробів там замкнені цикли, що дозволяє французам спиратись на власні можливості.

"Те, що цей пакет має такий великий обсяг, говорить про те, що ці засоби будуть постачатися тривалий час — розрахований скоріше за все на цей рік (…) І в принципі ці засоби охоплюють весь спектр, який потрібен нам для забезпечення того озброєння, яке раніше постачалося Україні, і те, що зараз надійде", — пояснив Рябих.

Він наголосив, що новий пакет допомоги від Франції допоможе суттєво підвищити українські оборонні спроможності.

"Ну, серед цікавого це, звісно, що ракети класу повітря-повітря MICA. Це такі основні ракети протиповітряної оборони, які можуть використовуватися для знищення широкого спектра повітряних цілей", — заявив експерт.

Фото ракет MICA Фото: Відкриті джерела

Він додав, що також Україна отримає протитанковий ракетний комплекс MILAN, ракети Mistral і боєприпаси до великої кількості техніки, в тому числі додаткові так звані колісні танки AMX-10RC. Окрім того, ця техніка вимагає специфічних снарядів, які не є взаємозамінними, тож Франція говорить про постачання боєприпасів.

Фото ПТРК MILAN Фото: Відкриті джерела Фото бронемашини AMX-10RC Фото: Вiкiпедiя

Рябих звернув увагу на те, що Макрон заявив про спрямування частини коштів на забезпечення замовлень від української промисловості. Зокрема, йдеться про сегмент оборонних підприємств, які розвивають співпрацю з Францією.

"А ми раніше говорили про те, що порядку до 30 компаній французьких активно брали участь у розвитку співробітництва з Україною", — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав країну, яка здатна вплинути на Кремль і підштовхнути його до мирних переговорів.

Президент Володимир Зеленський 26 березня заявив, що лідер РФ Володимир Путін тягне час і готується до нового наступу в Україні.