Не только ракеты и бронетехника: в Defense Express оценили новый пакет помощи от Франции

Эксперт подчеркнул, что Франция может взять на себя "ключевую роль в обеспечении безопасности Европы". Он раскрыл сроки, в которые Украина должна получить объявленную военную поддержку.

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26 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил новый пакет военной помощи Украине на два миллиарда евро. В него вошли противотанковые ракеты MILAN, авиационные ракеты MICA, ракеты ПВО Mistral, бронемашины VAB и AMX-10RC. 27 марта содержание поддержки оценил в комментарии "Еспресо" военный эксперт и директор Defense Express Валерий Рябых.

"Это хорошо, особенно хорошо на фоне сейчас непонятной ситуации с дальнейшей американской помощью. И видим, что Франция перебирает на себя определенные увеличенные нагрузки", — отметил он.

По словам аналитика, Франция имеет все основания играть "ключевую роль в обеспечении безопасности Европы". Страна имеет один из самых развитых оборонно-промышленных комплексов, и по большинству изделий там замкнутые циклы, что позволяет французам опираться на собственные возможности.

"То, что этот пакет имеет такой большой объем, говорит о том, что эти средства будут поставляться длительное время — рассчитан скорее всего на этот год (...) И в принципе эти средства охватывают весь спектр, который нужен нам для обеспечения того вооружения, которое ранее поставлялось Украине, и то, что сейчас поступит", — пояснил Рябых.

Он отметил, что новый пакет помощи от Франции поможет существенно повысить украинские оборонные способности.

"Ну, среди интересного это, конечно, что ракеты класса воздух-воздух MICA. Это такие основные ракеты противовоздушной обороны, которые могут использоваться для уничтожения широкого спектра воздушных целей", — заявил эксперт.

Фото ракет MICA Фото: Открытые источники

Он добавил, что также Украина получит противотанковый ракетный комплекс MILAN, ракеты Mistral и боеприпасы к большому количеству техники, в том числе дополнительные так называемые колесные танки AMX-10RC. Кроме того, эта техника требует специфических снарядов, которые не являются взаимозаменяемыми, поэтому Франция говорит о поставках боеприпасов.

Фото ПТРК MILAN Фото: Открытые источники Фото бронемашины AMX-10RC Фото: Википедия

Рябых обратил внимание на то, что Макрон заявил о направлении части средств на обеспечение заказов от украинской промышленности. В частности, речь идет о сегменте оборонных предприятий, которые развивают сотрудничество с Францией.

"А мы ранее говорили о том, что порядка до 30 компаний французских активно участвовали в развитии сотрудничества с Украиной", — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал страну, которая способна повлиять на Кремль и подтолкнуть его к мирным переговорам.

Президент Владимир Зеленский 26 марта заявил, что лидер РФ Владимир Путин тянет время и готовится к новому наступлению в Украине.