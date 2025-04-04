Екіпаж тікав кущами: ЗСУ підірвали російський танк-черепаху (відео)

Українські бійці знищили російський танк-черепаху, обшитий деревиною для захисту від FPV-дрона. Екіпаж зміг вибратися з охопленого полум'ям "сарая" та намагався втекти.

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Відео знищення танка-черепахи опубліковано на каналі в соцмережі Х підрозділу "Aerobomber_UA", який входить до 30-ої окремої механізованої бригади.

На відео можна побачити, як боєприпас падає на російський "сарай". Після вибуху спалахує пожежа. Ворожі танкісти вибираються з-під обшивки та намагаються втекти й заховатися в кущах, однак український дрон скидає ще снаряд. Повідомляється, що врешті екіпаж "черепахи" теж був ліквідований.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко зазначив у своєму Telegram-каналі, що для захисту від FPV-дронів росіяни використали стрічку від транспортеру, однак бійцям ЗСУ це навпаки зіграло на руку.

"Конвеєрна стрічка від транспортеру, мабуть, краще захищає від дронів, але вона зроблена з гуми, тож, мабуть, непогано горить, здогадались українські оператори", — написав Цаплієнко.

Танки-черепахи ЗС РФ: що про них відомо

Росіяни під час повномасштабної війни проти України почали обшивати свої танки Т-72 деревиною, металевими листами, встановлювати на них решітки та протимінні трали. Через зовнішню подібність у Збройних силах України їх стали називати "танками-черепахами" чи "танками-сараями". Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков у квітні 2024 року розповідав в ефірі телемарафону, що таким чином ворог намагається захиститися від FPV-дронів та кумулятивних снарядів. Проте через це погіршується мобільність техніки та кут огляду, а українські оператори БПЛА все одно знаходять можливості та лазівки, щоб уразити такий "сарай".

Фокус у квітні 2024 року поспілкувався з протитанкістом "Джеком" про протидію танкам-черепахам ЗС РФ. Військовий зазначив, що таку техніку можна ефективно знищувати протитанковими керованими ракетами.

"ПТУР бере, там потужний кумулятивний струмінь, так само береш FPV-шку й збиваєш гусениці. Це виглядає страшнувато, але це повна хе**я.Уявіть собі, от швидкість танка по пересіченій місцевості 30-40 км, а тут із таким сараєм 10-20 км ще й із РЕБом. Навести артилерію дещо простіше. Словом, його можна розбити", — пояснював "Джек".

Нагадаємо, 4 квітня Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про диверсію з бойовиками "Ахмат Восток", яку українські розвідники влаштували 3 квітня в Мелітополі. Українці підірвали бронеавтомобіль "Тигр" ЗС РФ з "кадирівцями" всередині.

Також 4 квітня пресслужба Державної прикордонної служби України показала відео знищення двох російських САУ на 8 млн доларів на Харківському напрямку. Крім того, українські прикордонники "ефективно спалили ворожі позиції" та ліквідували близько десятка росіян.