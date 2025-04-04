Экипаж убегал по кустам: ВСУ взорвали российский танк-черепаху (видео)

Украинские бойцы уничтожили российский танк-черепаху, обшитый древесиной для защиты от FPV-дрона. Экипаж смог выбраться из охваченного пламенем "сарая" и пытался убежать.

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Видео уничтожения танка-черепахи опубликовано на канале в соцсети Х подразделения "Aerobomber_UA", которое входит в 30-ю отдельную механизированную бригаду.

На видео можно увидеть, как боеприпас падает на российский "сарай". После взрыва вспыхивает пожар. Вражеские танкисты выбираются из-под обшивки и пытаются убежать и спрятаться в кустах, однако украинский дрон сбрасывает еще снаряд. Сообщается, что в итоге экипаж "черепахи" тоже был ликвидирован.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил в своем Telegram-канале, что для защиты от FPV-дронов россияне использовали ленту от транспортера, однако бойцам ВСУ это наоборот сыграло на руку.

"Конвейерная лента от транспортера, видимо, лучше защищает от дронов, но она сделана из резины, поэтому, видимо, неплохо горит, догадались украинские операторы", — написал Цаплиенко.

Танки-черепахи ВС РФ: что о них известно

Россияне во время полномасштабной войны против Украины начали обшивать свои танки Т-72 древесиной, металлическими листами, устанавливать на них решетки и противоминные тралы. Из-за внешнего сходства в Вооруженных силах Украины их стали называть "танками-черепахами" или "танками-сараями". Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в апреле 2024 года рассказывал в эфире телемарафона, что таким образом враг пытается защититься от FPV-дронов и кумулятивных снарядов. Однако из-за этого ухудшается мобильность техники и угол обзора, а украинские операторы БПЛА все равно находят возможности и лазейки, чтобы поразить такой "сарай".

Фокус в апреле 2024 года пообщался с противотанкистом "Джеком" о противодействии танкам-черепахам ВС РФ. Военный отметил, что такую технику можно эффективно уничтожать противотанковыми управляемыми ракетами.

"ПТУР берет, там мощная кумулятивная струя, так же берешь FPV-шку и сбиваешь гусеницы. Это выглядит страшновато, но это полная хе**я, представьте себе, вот скорость танка по пересеченной местности 30-40 км, а тут с таким сараем 10-20 км еще и с РЭБом. Навести артиллерию несколько проще. Словом, его можно разбить", — объяснял "Джек".

Напомним, 4 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о диверсии с боевиками "Ахмат Восток", которую украинские разведчики устроили 3 апреля в Мелитополе. Украинцы взорвали бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ с "кадыровцами" внутри.

Также 4 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины показала видео уничтожения двух российских САУ на 8 млн долларов на Харьковском направлении. Кроме того, украинские пограничники "эффективно сожгли вражеские позиции" и ликвидировали около десятка россиян.