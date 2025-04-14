Закликав ЗС РФ скласти зброю: у Смоленській області директор спортклубу став на бік ЗСУ

Директор одного з російських баскетбольних клубів закликав росіян ставати на бік Збройних сил України. За це він отримав два роки колонії.

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Клуб знаходиться в Смоленській області РФ, повідомляє місцеве видання SmolDaily.

Ім'я директора та назву команди російські ресурси не повідомляють, проте пишуть, що 46-річний бізнесмен є уродженцем України.

Зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну директор спортивного клубу висловився проти війни та в інтернеті закликав російських військових скласти зброю і перейти на бік ЗСУ. Так він привернув увагу російської Федеральної служби безпеки і згодом був затриманий смоленськими "оперативниками".

Раніше Фокус повідомляв, що українські пловчині-синхроністки відмовилися фотографуватись із "нейтральними" росіянками під час церемонії нагородження на етапі Кубка світу в Єгипті.

Нещодавно стало відомо, що український боєць UFC у напівважкій вазі Микита Крилов з Донецька заявив, що змінює громадянство на російське і що для нього "честь представляти Росію".

Також нагадаємо, що російські агресори залучають до війни в Україні військових з Північної Кореї та Китаю. Зокрема, у квітні цього року з’явилася інформація, що військових з КНДР можуть послати воювати безпосередньо на території України.

Щодо КНР, то вже встановлено особи понад пів сотні китайських громадян, які пройшли через пункт добору на військову службу у столиці РФ Москві за контрактом із червня 2023-го по травень 2024 року.