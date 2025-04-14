Призвал ВС РФ сложить оружие: в Смоленской области директор спортклуба стал на сторону ВСУ

Директор одного из российских баскетбольных клубов призвал россиян становиться на сторону Вооруженных сил Украины. За это он получил два года колонии.

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Клуб находится в Смоленской области РФ, сообщает местное издание SmolDaily.

Имя директора и название команды российские ресурсы не сообщают, однако пишут, что 46-летний бизнесмен является уроженцем Украины.

В частности, после полномасштабного вторжения РФ в Украину директор спортивного клуба высказался против войны и в интернете призвал российских военных сложить оружие и перейти на сторону ВСУ. Так он привлек внимание российской Федеральной службы безопасности и впоследствии был задержан смоленскими "оперативниками".

Ранее Фокус сообщал, что украинские пловчихи-синхронистки отказались фотографироваться с "нейтральными" россиянками во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.

Недавно стало известно, что украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов из Донецка заявил, что меняет гражданство на российское и что для него "честь представлять Россию".

Также напомним, что российские агрессоры привлекают к войне в Украине военных из Северной Кореи и Китая. В частности, в апреле этого года появилась информация, что военных из КНДР могут послать воевать непосредственно на территории Украины.

Что касается КНР, то уже установлены личности более полусотни китайских граждан, которые прошли через пункт отбора на военную службу в столице РФ Москве по контракту с июня 2023-го по май 2024 года.