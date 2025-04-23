Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Торецькому напрямку, — DeepState (мапа)

Окупанти на Торецькому напрямку в Донецькій області просунулися біля трьох населених пунктів. Аналітики DeepState відзначають просування ЗС РФ у самому Торецьку, а також в районі села Тарасівка та селища Неліпівка.

Related video

Про це відомо з оновленої мапи DeepState станом на 23 квітня.

Ситуація на Торецькому напрямку станом на 23 квітня на мапі DeepState Фото: скриншот

Згідно з мапою, росіяни просунулися на північ у бік Тарасівки, захопили територію на північний захід від Неліпівки та у південно-західному районі Торецька.

Ситуація на Торецькому напрямку на мапі DeepState станом на 22 квітня Фото: скриншот

Торецький напрямок: інформація Генштабу

В пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 23 квітня повідомляли про 16 ворожих атак на Торецькому напрямку від початку доби. Зокрема штурми росіян відбувалися біля Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, і ще 5 боїв тривали.

Ситуація на Торецькому напрямку: деталі

Аналітики DeepState 23 квітня повідомили, що росіяни прорвали оборону ЗСУ в районі Торецька та мають намір вийти на трасу, що прямує до міста. Вони зазначили, що завдяки прориву в районі Пантелеймонівки та Валентинівки окупанти отримали можливість обійти Щербинівку та розвивати успіх з правого флангу позицій Сил оборони біля Торецька.

До того про успіхи ЗС РФ повідомляв Інститут вивчення війни (ISW) 10 квітня. Аналітики зазначали, що окупанти просунулися на 4 км поблизу Торецька трасою Т-0516 до Неліпівки, проте не змогли закріпитися.

Пресслужба 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ 14 квітня показала, як зараз виглядає Торецьк з висоти пташиного польоту.