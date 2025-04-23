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Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Торецькому напрямку, — DeepState (мапа)

наступ ЗС РФ, Торецький напрямок, окупанти, російські військові, російська армія
Фото: З відкритих джерел | Окупанти просунулися в Торецьку, Неліпівці та Тарасівці (ілюстративне фото)

Окупанти на Торецькому напрямку в Донецькій області просунулися біля трьох населених пунктів. Аналітики DeepState відзначають просування ЗС РФ у самому Торецьку, а також в районі села Тарасівка та селища Неліпівка.

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Про це відомо з оновленої мапи DeepState станом на 23 квітня.

Торецький напрямо, ситуація на Донбасі, наступ ЗС РФ, просування ЗС РФ, мапа Торецький напрямок станом на 23 квітня на мапі DeepState Fullscreen
Ситуація на Торецькому напрямку станом на 23 квітня на мапі DeepState
Фото: скриншот

Згідно з мапою, росіяни просунулися на північ у бік Тарасівки, захопили територію на північний захід від Неліпівки та у південно-західному районі Торецька.

Торецький напрямок, ситуація на Донбасі, наступ ЗС РФ, просування ЗС РФ, мапа DeepState Fullscreen
Ситуація на Торецькому напрямку на мапі DeepState станом на 22 квітня
Фото: скриншот

Торецький напрямок: інформація Генштабу

В пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 23 квітня повідомляли про 16 ворожих атак на Торецькому напрямку від початку доби. Зокрема штурми росіян відбувалися біля Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, і ще 5 боїв тривали.

Ситуація на Торецькому напрямку: деталі

Аналітики DeepState 23 квітня повідомили, що росіяни прорвали оборону ЗСУ в районі Торецька та мають намір вийти на трасу, що прямує до міста. Вони зазначили, що завдяки прориву в районі Пантелеймонівки та Валентинівки окупанти отримали можливість обійти Щербинівку та розвивати успіх з правого флангу позицій Сил оборони біля Торецька.

До того про успіхи ЗС РФ повідомляв Інститут вивчення війни (ISW) 10 квітня. Аналітики зазначали, що окупанти просунулися на 4 км поблизу Торецька трасою Т-0516 до Неліпівки, проте не змогли закріпитися.

Пресслужба 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ 14 квітня показала, як зараз виглядає Торецьк з висоти пташиного польоту.