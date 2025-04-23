Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Торецком направлении, — DeepState (карта)

Оккупанты на Торецком направлении в Донецкой области продвинулись возле трех населенных пунктов. Аналитики DeepState отмечают продвижение ВС РФ в самом Торецке, а также в районе села Тарасовка и поселка Нелиповка.

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Об этом известно из обновленной карты DeepState по состоянию на 23 апреля.

Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 23 апреля на карте DeepState Фото: скриншот

Согласно карте, россияне продвинулись на север в сторону Тарасовки, захватили территорию к северо-западу от Нелиповки и в юго-западном районе Торецка.

Ситуация на Торецком направлении на карте DeepState по состоянию на 22 апреля Фото: скриншот

Торецкое направление: информация Генштаба

В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 23 апреля сообщали о 16 вражеских атаках на Торецком направлении с начала суток. В частности штурмы россиян происходили возле Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, и еще 5 боев продолжались.

Ситуация на Торецком направлении: детали

Аналитики DeepState 23 апреля сообщили, что россияне прорвали оборону ВСУ в районе Торецка и намерены выйти на трассу, направляющуюся в город. Они отметили, что благодаря прорыву в районе Пантелеймоновки и Валентиновки оккупанты получили возможность обойти Щербиновку и развивать успех с правого фланга позиций Сил обороны у Торецка.

До этого об успехах ВС РФ сообщал Институт изучения войны (ISW) 10 апреля. Аналитики отмечали, что оккупанты продвинулись на 4 км вблизи Торецка по трассе Т-0516 до Нелиповки, однако не смогли закрепиться.

Пресс-служба 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ 14 апреля показала, как сейчас выглядит Торецк с высоты птичьего полета.