Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Торецком направлении, — DeepState (карта)

наступление ВС РФ, Торецкое направление, оккупанты, российские военные, российская армия
Фото: Из открытых источников | Оккупанты продвинулись в Торецке, Нелиповке и Тарасовке (иллюстративное фото)

Оккупанты на Торецком направлении в Донецкой области продвинулись возле трех населенных пунктов. Аналитики DeepState отмечают продвижение ВС РФ в самом Торецке, а также в районе села Тарасовка и поселка Нелиповка.

Related video

Об этом известно из обновленной карты DeepState по состоянию на 23 апреля.

Торецкое направление, ситуация на Донбассе, наступление ВС РФ, продвижение ВС РФ, карта Торецкое направление по состоянию на 23 апреля на карте DeepState Fullscreen
Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 23 апреля на карте DeepState
Фото: скриншот

Согласно карте, россияне продвинулись на север в сторону Тарасовки, захватили территорию к северо-западу от Нелиповки и в юго-западном районе Торецка.

Торецкое направление, ситуация на Донбассе, наступление ВС РФ, продвижение ВС РФ, карта DeepState Fullscreen
Ситуация на Торецком направлении на карте DeepState по состоянию на 22 апреля
Фото: скриншот

Торецкое направление: информация Генштаба

В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 23 апреля сообщали о 16 вражеских атаках на Торецком направлении с начала суток. В частности штурмы россиян происходили возле Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, и еще 5 боев продолжались.

Ситуация на Торецком направлении: детали

Аналитики DeepState 23 апреля сообщили, что россияне прорвали оборону ВСУ в районе Торецка и намерены выйти на трассу, направляющуюся в город. Они отметили, что благодаря прорыву в районе Пантелеймоновки и Валентиновки оккупанты получили возможность обойти Щербиновку и развивать успех с правого фланга позиций Сил обороны у Торецка.

До этого об успехах ВС РФ сообщал Институт изучения войны (ISW) 10 апреля. Аналитики отмечали, что оккупанты продвинулись на 4 км вблизи Торецка по трассе Т-0516 до Нелиповки, однако не смогли закрепиться.

Пресс-служба 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ 14 апреля показала, как сейчас выглядит Торецк с высоты птичьего полета.