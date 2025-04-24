У 20 разів: є залежність між інавгурацією Трампа та ударами РФ по Україні, — ЗМІ (інфографіка)

Удари Російської Федерації по Україні посилились після інавгурації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Інфографіка про влучання ракет та дронів показує, що спроби Білого дому завершити війну призвели до зростання інтенсивності ударів росіян. Удари відбуваються на тлі заяв про успішні мирні переговори.

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Про особливості ударів РФ по Україні та про зв'язок з інавгурацією Трампа розповіли на аналітичному порталі Texty.

На порталі зібрали інформацію про інтенсивність влучань російських засобів ураження з 1 січня 2024 року по середину квітня 2025 року. При цьому орієнтувались на дані акаунту Shahed Tracker у X, офіційні українські джерела та супутникові знімки NASA з пожежами після влучань. Інфографіка показала, що інтенсивність влучань по 12 прифронтових областях зросла, починаючи з січня 2025 року.

"Після інавгурації кількість обстрілів не лише не зменшилася, а, навпаки, збільшилася", — ідеться у статті.

На інфографіці бачимо зміни, про які написали аналітики "Текстів". Про зростання свідчить кількість кіл, кожне з яких означає влучання у певному регіоні у певний місяць року. Наприклад, для Київської області до інавгурації Трампа можна нарахувати, умовно, п'ять влучань протягом 12,5 місяців, а після — вже шість протягом 2,5 місяців.

Удари РФ по Україні - інтенсивність влучань січень 2024-квітень 2025 Фото: texty.org.ua

У статті окремо описали ситуацію для Одеської області. Дані свідчать, що за два місяці приходу Трампа та початку розмов про "успішні перемовини з РФ про мир" у даному південному регіону "прилітало" двічі. Тим часом після інавгурації — "десятикратне зростання". Аналітики наголосили, що різниця в інтенсивності влучань у даному регіоні — у понад 20 разів.

"Загальна кількість ударів росіян по 12 українських регіонах за цей період зросла більш ніж удвічі", — підсумовується в аналітиці "Текстів".

Удари РФ по Україні — деталі

Зазначимо, у березні інтенсивність ударів РФ по Україні дослідили аналітики Інституту вивчення війни. На інфографіці показали зміну кількості російських обстрілів, пов'язавши це явище з припиненням військової допомоги США та з контактами Трампа та Путіна. Діаграма ударів дронів та ракет РФ наочно показала зростання у порівнянні з попереднім періодом. При цьому "піки" стаються ледь не того ж дня, коли відбувається черговий етап "перемовин".

Нагадуємо, 24 квітня ЗС РФ запустила по Україні 215 ракет та дронів, а вибухи пролунали у п'яти областях. Тим часом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, чим особлива чергова атака росіян по українцях. Водночас 23 квітня у мережі з'явились перші фото військової частини РФ у Володимирській області з наслідками вибухів на 51 арсеналі ГРАУ.