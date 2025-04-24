В 20 раз: есть зависимость между инаугурацией Трампа и ударами РФ по Украине, — СМИ (инфографика)

Удары Российской Федерации по Украине усилились после инаугурации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Инфографика о попадании ракет и дронов показывает, что попытки Белого дома завершить войну привели к росту интенсивности ударов россиян. Удары происходят на фоне заявлений об успешных мирных переговорах.

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Об особенностях ударов РФ по Украине и о связи с инаугурацией Трампа рассказали на аналитическом портале Texty.

На портале собрали информацию об интенсивности попаданий российских средств поражения с 1 января 2024 года по середину апреля 2025 года. При этом ориентировались на данные аккаунта Shahed Tracker в X, официальные украинские источники и спутниковые снимки NASA с пожарами после попаданий. Инфографика показала, что интенсивность попаданий по 12 прифронтовых областях выросла, начиная с января 2025 года.

"После инаугурации количество обстрелов не только не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось", — говорится в статье.

На инфографике видим изменения, о которых написали аналитики "Текстов". О росте свидетельствует количество кругов, каждый из которых означает попадание в определенном регионе в определенный месяц года. Например, для Киевской области до инаугурации Трампа можно насчитать, условно, пять попаданий в течение 12,5 месяцев, а после — уже шесть в течение 2,5 месяцев.

Удары РФ по Украине — интенсивность попаданий январь 2024-апрель 2025 Фото: texty.org.ua

В статье отдельно описали ситуацию для Одесской области. Данные свидетельствуют, что за два месяца прихода Трампа и начала разговоров об "успешных переговорах с РФ о мире" в данном южном регионе "прилетало" дважды. Между тем после инаугурации — "десятикратный рост". Аналитики отметили, что разница в интенсивности попаданий по региону — более чем в 20 раз.

"Общее количество ударов россиян по 12 украинским регионам за этот период выросло более чем вдвое", — подытоживается в аналитике "Текстов".

Удары РФ по Украине — детали

Отметим, в марте интенсивность ударов РФ по Украине исследовали аналитики Института изучения войны. На инфографике показали изменение количества российских обстрелов, связав это явление с прекращением военной помощи США и с контактами Трампа и Путина. Диаграмма ударов дронов и ракет РФ наглядно показала рост по сравнению с предыдущим периодом. При этом "пики" происходят чуть ли не в тот же день, когда происходит очередной этап "переговоров".

Напоминаем, 24 апреля ВС РФ запустила по Украине 215 ракет и дронов, а взрывы прогремели в пяти областях. Между тем авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, чем отличается очередная атака россиян по украинцам. В то же время 23 апреля в сети появились первые фото воинской части РФ во Владимирской области с последствиями взрывов на 51 арсенале ГРАУ.