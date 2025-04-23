Выгорело 30%: появились первые спутниковые фото 51 арсенала ГРАУ после детонации, — OSINT

Спутник Sentinel 1 сделал фото из космоса 51 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления возле города Киржач в Российской Федерации. Сигнал радиолокатора показал изменения рельефа на данном участке земной поверхности, и это говорит о разрушениях в результате взрывов, которые произошли 22 апреля.

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OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал фото 51 арсенала ГРАУ в соцсети X (Twitter).

Сообщение аналитика появилось в сети днем 23 апреля, на второй день после информации об инцидентах на территории хранилища с ракетами и снарядами ВС РФ. MT Anderson объяснил, что проанализировал изображения, полученные спутником Sentinel 1 благодаря радару, который может "видеть" земную поверхность в любую погоду и время суток. Приведены два фото — за 17 апреля и за 23 апреля. OSINT-аналитики написал, что видит изменения на земной поверхности в районе арсенала.

"Очевидные геометрические изменения на основе отраженных сигналов 17 апреля против 23 апреля", — говорится в сообщении MT Andersona.

Удар по РФ — вид 51 арсенала ГРАУ 17 апреля 2025 года Фото: Twitter / MT Anderson Удар по РФ — вид 51 арсенала ГРАУ 23 апреля 2025 года Фото: Twitter / MT Anderson

Аналитик отметил, что взял фото 51 арсенала ГРАУ с Google maps и обвел на нем ориентировочную область поражения (красный пунктир на изображении). Соседняя иллюстрация — качественное спутниковое изображение, на котором OSINTер показал контуры поврежденной зоны и объекты, которые должны были пострадать от взрыва. Ориентировочно видим, что на российском складе поражено около трети площади (около 1 кв. км), а условная "выгоревшая зона" тянется вдоль центральной части с запада на восток. Также можно насчитать от 40 до 50 объектов — складов и огражденных площадок, на которых ВС РФ, вероятно, хранили различные типы ракет и снарядов.

Удар по РФ — площадь, поврежденная на 51 арсенале ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson Удар по РФ — объекты, поврежденные на 51 арсенале ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson

В заметке аналитика также есть спутниковое фото Sentinel 2. MT Anderson обозначил четыре области с повышенной температурой на территории складов ГРАУ.

"Очень небольшая часть 51-го склада ГРАУ, видимая сегодня на Sentinel 2. Вы все еще можете увидеть то, что выглядит как 4 горячие точки сквозь густой облачный покров", — написал он.

Удар по РФ — точки возгорания на 51 арсенале ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson

Удар по РФ — что произошло на 51 арсенале ГРАУ

Отметим, около 12 часов 22 апреля в российских пабликах появились фото и видео, снятые рядом с городом Киржач во Владимирской области РФ. Россияне показали столб дыма и огня, который поднялся над 51 арсеналом ГРАУ, расположенном недалеко от села Барсово. Местные власти начали эвакуацию ближайших населенных пунктов, поскольку после первого взрыва началась вторичная детонация и во все стороны начали разлетаться обломки снарядов.

Аналитики Defense Express объяснили, что взрывается на военных складах ВС РФ. По оценкам, там могло храниться около 260 тыс. тонн ракет и артиллерийских снарядов различных типов. По характеру взрывов аналитики установили, что могли самоуничтожиться баллистические и зенитные ракеты, а также ракеты для РСЗО.

Напоминаем, 22 апреля Минобороны РФ сообщило свою версию инцидента на 51 арсенале ГРАУ. Между тем 23 апреля в сети появились кадры налета беспилотников на цеха в Елабуге, которые выпускают ударные дроны "Шахед".