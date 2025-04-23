Вигоріло 30%: з'явились перші супутникові фото 51 арсеналу ГРАУ після детонації, — OSINT

Супутник Sentinel 1 зробив фото з космосу 51 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Киржач у Російській Федерації. Сигнал радіолокатора показав зміни рельєфу на даній ділянці земної поверхні, і це говорить про руйнування внаслідок вибухів, які стались 22 квітня.

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OSINT-аналітик MT Anderson опублікував фото 51 арсеналу ГРАУ у соцмережі X (Twitter).

Допис аналітики з'явився у мережі вдень 23 квітня, на другий день після інформації про інциденти на території сховища з ракетами та снарядами ЗС РФ. MT Anderson пояснив, що проаналізував зображення, отримані супутником Sentinel 1 завдяки радару, який може "бачити" земну поверхню у будь-яку погоду та пору доби. Наведено два фото — за 17 квітня та за 23 квітня. OSINT-аналітики написав, що бачить зміни на земній поверхні у району арсеналу.

"Очевидні геометричні зміни на основі відбитих сигналів 17 квітня проти 23 квітня", — ідеться у дописі MT Andersona.

Удар по РФ - вигляд 51 арсеналу ГРАУ 17 квітня 2025 року Фото: Twitter / MT Anderson Удар по РФ - вигляд 51 арсеналу ГРАУ 23 квітня 2025 року Фото: Twitter / MT Anderson

Аналітик зауважив, що взяв фото 51 арсеналу ГРАУ з Google maps та обвів на ньому орієнтовну область ураження (червоний пунктир на зображенні). Сусідня ілюстрація — якісніше супутникове зображення, на якому OSINTер показав контури пошкодженої зони та об'єкти, які мали постраждати від вибуху. Орієнтовно бачимо, що на російському складі уражено близько третини площі (близько 1 кв. км), а умовна "вигоріла зона" тягнеться вздовж центральної частини з заходу на схід. Також можна нарахувати від 40 до 50 об'єктів — складів та огороджених майданчиків, на яких ЗС РФ, ймовірно, зберігали різні типи ракет та снарядів.

Удар по РФ - площа, пошкоджена на 51 арсеналі ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson Удар по РФ - об'єкти, пошкоджені на 51 арсеналі ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson

У дописі аналітика також є супутникове фото Sentinel 2. MT Anderson позначив чотири області з підвищеною температурою на території складів ГРАУ.

"Дуже невелика частина 51-го складу ГРАУ, видима сьогодні на Sentinel 2. Ви все ще можете побачити те, що виглядає як 4 гарячі точки крізь густий хмарний покрив", — написав він.

Удар по РФ - точки займання на 51 арсеналі ГРАУ Фото: Twitter / MT Anderson

Удар по РФ — що сталось на 51 арсеналі ГРАУ

Зазначимо, близько 12 год 22 квітня у російських пабліках з'явились фото та відео, зняті поруч з містом Киржач у Володимирській області РФ. Росіяни показали стовп диму та вогню, який здійнявся над 51 арсеналом ГРАУ, розташованому неподалік села Барсово. Місцева влада почала евакуацію найближчих населених пунктів, оскільки після першого вибуху почалась вторинна детонація та в усі боки почали розлітатись уламки снарядів.

Аналітики Defense Express пояснили, що вибухає на військових складах ЗС РФ. За оцінками, там могло зберігатись близько 260 тис. тонн ракет та артилерійських снарядів різних типів. За характером вибухів аналітики встановили, що могли самознищитись балістичні та зенітні ракети, а також ракети для РСЗВ.

Нагадуємо, 22 квітня Міноборони РФ повідомило свою версію інциденту на 51 арсеналі ГРАУ. Тим часом 23 квітня у мережі з'явились кадри нальоту безпілотників на цехи в Єлабузі, які випускають ударні дрони "Шахед".