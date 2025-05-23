Атаки БПЛА на Москву: у Кремлі пригрозили "адекватною" відповіддю Україні

У пятницю, 23 травня, міністерство закордонних справ РФ заявило, що травневі атаки безпілотників на території Росії були спрямовані на зрив мирних переговорів між Москвою та Києвом.

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Про це пише російське видання "РИА Новости".

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що вважають ці удари навмисною спробою дестабілізувати переговорний процес. Також у МЗС РФ пригрозили, що Москва відповість на масовані атаки дронів "адекватно".

"Москва дасть адекватну відповідь на масовані атаки українських БПЛА", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Атака дронів по Росії

У ніч на 23 травня Росія зазнала масштабного удару безпілотників, які були спрямовані на регіони від Брянська до Іваново. За даними Міністерства оборони РФ, понад 100 дронів нібито були збиті силами протиповітряної оборони.

Російські губернатори у соцмережах повідомляють про атаку дронів 23 травня. Мер Москви Собянін розповів, що безпілотники тричі проникали в повітряний простір міста з вечора 22 травня до ранку 23-го, і щогодини збивали по кілька дронів.

Губернатор Тули Міляєв заявив про 16 нальотів і збиття 53 БпЛА без пошкоджень об’єктів. Губернатор Курська Хінштейн підтвердив ракетний удар по промисловому об’єкту в Рильську та перебої з електропостачанням. Липецький губернатор Артамонов повідомив про вибухи і пожежу в Єльці, постраждали 8 осіб, але без витоку шкідливих речовин.

Також в ніч на 23 травня Фокус повідомляв про атаку дронів у Липецькій області. У місцевих групах з’явилися фото та відео, які показують влучання по промисловому підприємству. Свідки чули звук моторів кількох БпЛА, а потім вибух. Повідомляли, що "горить апаратний корпус біля коледжу". Згодом уточнили, що влучання сталося по заводу "Енергія" в місті Єлець. Це підприємство виробляє акумулятори, які використовуються у військовій техніці для війни в України, та перебуває під санкціями ЄС, США, Японії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія хоче "звільнити" всю Україну заради захисту російськомовних. За його словами, українці не житимуть "за законами хунти Зеленського".

Також Фокус писав, що РФ готує новий масований удар по Україні. За оцінками експертів, Росія вже накопичила достатньо ресурсів для нового комбінованого удару.