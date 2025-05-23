Атаки БПЛА на Москву: в Кремле пригрозили "адекватным" ответом Украине

В пятницу, 23 мая, министерство иностранных дел РФ заявило, что майские атаки беспилотников на территории России были направлены на срыв мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают эти удары преднамеренной попыткой дестабилизировать переговорный процесс. Также в МИД РФ пригрозили, что Москва ответит на массированные атаки дронов "адекватно".

"Москва даст адекватный ответ на массированные атаки украинских БПЛА", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Атака дронов по России

В ночь на 23 мая Россия подверглась масштабному удару беспилотников, которые были направлены на регионы от Брянска до Иваново. По данным Министерства обороны РФ, более 100 дронов якобы были сбиты силами противовоздушной обороны.

Российские губернаторы в соцсетях сообщают об атаке дронов 23 мая. Мэр Москвы Собянин рассказал, что беспилотники трижды проникали в воздушное пространство города с вечера 22 мая до утра 23-го, и каждый час сбивали по несколько дронов.

Губернатор Тулы Миляев заявил о 16 налетах и сбитии 53 БпЛА без повреждений объектов. Губернатор Курска Хинштейн подтвердил ракетный удар по промышленному объекту в Рыльске и перебои с электроснабжением. Липецкий губернатор Артамонов сообщил о взрывах и пожаре в Ельце, пострадали 8 человек, но без утечки вредных веществ.

Также в ночь на 23 мая Фокус сообщал об атаке дронов в Липецкой области. В местных группах появились фото и видео, которые показывают попадание по промышленному предприятию. Свидетели слышали звук моторов нескольких БпЛА, а затем взрыв. Сообщали, что "горит аппаратный корпус возле колледжа". Впоследствии уточнили, что попадание произошло по заводу "Энергия" в городе Елец. Это предприятие производит аккумуляторы, которые используются в военной технике для войны в Украине, и находится под санкциями ЕС, США, Японии.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет "освободить" всю Украину ради защиты русскоязычных. По его словам, украинцы не будут жить "по законам хунты Зеленского".

Также Фокус писал, что РФ готовит новый массированный удар по Украине. По оценкам экспертов, Россия уже накопила достаточно ресурсов для нового комбинированного удара.