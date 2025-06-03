Третій удар: СБУ підірвала опори Кримського моста (відео)

Агенти Служби безпеки України замінували опори Кримського мосту та активували перший вибуховий пристрій о 4:44 ранку 3 червня. Внаслідок підриву 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті під водою були сильно пошкоджені підпірки опор споруди на рівні дна.

Related video

Про це повідомила пресслужба відомства.

В СБУ зазначають, що після підводного вибуху міст фактично перебуває в аварійному стані.

У відомстві розповіли, що операція тривала декілька місяців. Її планування координував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Операція проходила під його особистим контролем.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою", — зазначив Василь Малюк.

Він нагадав, що незаконно збудований Росією Кримський міст є легальною ціллю для українських атак, особливо з огляду на те, що окупанти використовують його для забезпечення своєї армії.

Новина доповнюється…