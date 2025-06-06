"Кіберпанк-технології": на півдні оператор дрона дистанційно вивів з ладу ворожу "Молнию" (відео)

Оператори дронів на південному напрямку дистанційно ліквідували російський безпілотник "Молния". Виведений з ладу дрон-"камікадзе" вибухнув під час падіння.

Related video

Відео опублікував 6 червня у своєму Telegram-каналі український блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Сили оборони півдня дистанційно посадили ворожу "Молнию", використовуючи кіберпанк-технології", — написав Стерненко.

На відео можна побачити, як український оператор БПЛА помічає ворожий дрон і виводить його з ладу. Знешкоджений безпілотник упав у посадку та вибухнув.

На ролик накладено інтерфейс гри Cyberpunk 2077 про світ майбутнього, залежний від робототехніки.

Що відомо про БПЛА "Молния"

Росіяни застосовують дрони літакового типу "Молния" для атак по капітальних спорудах, бліндажах, бронетехніці та цивільних об'єктах в Україні. Вони мають розмах крила і довжину близько 1,3-1,5 метра і здатні нести близько 3-5 кілограмів бойового навантаження. Їхніми перевагами є простота та низька вартість виробництва. Автори порталу "Мілітарний" розповідали, що БПЛА "Молния" можна ліквідовувати, пригнічуючи сигнал засобами радіоелектронної боротьби або використовуючи FPV-перехоплювачі.

Експерт з радіозв'язку та електроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов 4 червня розповідав, що окупанти почали перетворювати БПЛА "Молния" на носії FPV-дронів "Скворець", щоб доставляти їх у тил українських підрозділів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко 5 червня пояснив, навіщо "Молния" доставляє "Скворцов". За його словами, така зв'язка збільшує дальність польоту дронів до 70 км, тоді як "Молния" летить 50 км, а FPV-дрони — близько 20 км. Водночас блискавку нераціонально перетворювати на ретранслятор, оскільки вона є дроном-"камікадзе".