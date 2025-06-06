"Киберпанк-технологии": на юге оператор дрона дистанционно вывел из строя вражескую "Молнию" (видео)

Операторы дронов на южном направлении дистанционно ликвидировали российский беспилотник "Молния". Выведенный из строя дрон-"камикадзе" взорвался во время падения.

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Видео опубликовал 6 июня в своем Telegram-канале украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Силы обороны юга дистанционно посадили вражескую "Молнию", используя киберпанк-технологии", — написал Стерненко.

На видео можно увидеть, как украинский оператор БПЛА замечает вражеский дрон и выводит его из строя. Обезвреженный беспилотник упал в посадку и взорвался.

На ролик наложен интерфейс игры Cyberpunk 2077 о мире будущего, зависимом от робототехники.

Что известно о БПЛА "Молния"

Россияне применяют дроны самолетного типа "Молния" для атак по капитальным сооружениям, блиндажам, бронетехнике и гражданским объектам в Украине. Они имеют размах крыла и длину около 1,3-1,5 метра и способны нести около 3-5 килограммов боевой нагрузки. Их преимуществами являются простота и низкая стоимость производства. Авторы портала "Милитарный" рассказывали, что БПЛА "Молния" можно ликвидировать, подавляя сигнал средствами радиоэлектронной борьбы или используя FPV-перехватчики.

Эксперт по радиосвязи и электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов 4 июня рассказывал, что оккупанты начали превращать БПЛА "Молния" в носители FPV-дронов "Скворец", чтобы доставлять их в тыл украинских подразделений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко 5 июня объяснил, зачем "Молния" доставляет "Скворцов". По его словам, такая связка увеличивает дальность полета дронов до 70 км, тогда как "Молния" летит 50 км, а FPV-дроны — около 20 км. В то же время молнию нерационально превращать в ретранслятор, поскольку она является дроном-"камикадзе".