Призначили 2 тижні тому: від удару КАБом по Харкову загинула начальниця дитячої залізниці

Під удар РФ керованими авіаційними бомбами ввечері 7 червня потрапила дитяча залізниця в Харкові. Загинула молода керівниця "Малої Південної", іще четверо залізничників були поранені.

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Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Він розповів, що одного з поранених співробітників залізниці наразі оперують, решта перебуває у стані середньої тяжкості та загрози їхньому життю немає.

"Втім, удар забрав життя очільниці закладу — молодої співробітниці, 2 тижні як призначили. Лікарі надають допомогу іншим", — сказав Перцовський.

За його словами, бомба влучила поруч із виробничими приміщенями та депо. З міркувань безпеки "Малу Південну" не відкривали, тому учнів чи відвідувачів на залізниці в момент удару не було.

Інструктор дитячої залізниці В'ячеслав Черпак розповів "Суспільному", що загибла від російської атаки жінка працювала спочатку також інструкторкою, потім деякий час була заступницею начальника, а нещодавно її призначили виконувати обов'язки начальниці "Малої Південної".

"Це був наш скарб", — сказав інструктор.

Відомо про 19 поранених під час удару КАБ ЗС РФ по дитячій залізниці в Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Удар по дитячій залізниці в Харкові — які наслідки

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про влучання однієї з російських КАБ по дитячій залізниці в Харкові та опублікував фото наслідків.

Він розповів, що росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста близько 17:35. Одна з бомб влучила по дитячій залізниці "Мала Південна".

"Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень", — зазначив Синєгубов.

За його словами, від російської атаки загинула 30-річна жінка. Станом на 20:30 було відомо про 19 поранених, троє з яких — у важкому стані, десятьох людей ушпиталили. Також ударом було пошкоджено дві будівлі та чотири вагони зализниці, два приватні будинки та господарчу споруду поруч.

Наслідки ворожого удару авіабомбою по дитячій залізниці в Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російська авіабомба пошкодила 2 будівлі дитячої залізниці Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Президент України Володимир Зеленський о 19:57 повідомляв про понад 40 поранених і одну вбиту росіянами людину внаслідок удару по Харкову російських КАБ.

"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті — поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати", — написав український лідер.

Удар РФ по Харкову: що відомо

В ніч на 7 червня у Харкові стався "приліт" по центру міста під час російської масованої атаки. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти били одночасно ракетами, "Шахедам" та КАБ-ами, і назвав атаку найпотужнішою за час повномасштабної війни.

В Державній службі надзвичайних ситуацій показали фото квартир, постраждалих під час найбільшої атаки на Харків 7 червня.