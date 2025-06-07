Назначили 2 недели назад: от удара КАБом по Харькову погибла начальница детской железной дороги

Под удар РФ управляемыми авиационными бомбами вечером 7 июня попала детская железная дорога в Харькове. Погибла молодая руководительница "Малой Южной", еще четверо железнодорожников были ранены.

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Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Он рассказал, что одного из раненых сотрудников железной дороги сейчас оперируют, остальные находятся в состоянии средней тяжести и угрозы их жизни нет.

"Впрочем, удар унес жизнь руководительницы заведения — молодой сотрудницы, 2 недели как назначили. Врачи оказывают помощь другим", — сказал Перцовский.

По его словам, бомба попала рядом с производственными помещениями и депо. Из соображений безопасности "Малую Южную" не открывали, поэтому учеников или посетителей на железной дороге в момент удара не было.

Инструктор детской железной дороги Вячеслав Черпак рассказал "Суспільному", что погибшая от российской атаки женщина работала сначала также инструктором, потом некоторое время была заместителем начальника, а недавно ее назначили исполнять обязанности начальницы "Малой Южной".

"Это было наше сокровище", — сказал инструктор.

Известно о 19 раненых во время удара КАБ ВС РФ по детской железной дороге в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

Удар по детской железной дороге в Харькове — какие последствия

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании одной из российских КАБ по детской железной дороге в Харькове и опубликовал фото последствий.

Он рассказал, что россияне ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города около 17:35. Одна из бомб попала по детской железной дороге "Малая Южная".

"Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем", — отметил Синегубов.

По его словам, от российской атаки погибла 30-летняя женщина. По состоянию на 20:30 было известно о 19 раненых, трое из которых — в тяжелом состоянии, десять человек госпитализированы. Также ударом были повреждены два здания и четыре вагона железной дороги, два частных дома и хозяйственная постройка рядом.

Последствия вражеского удара авиабомбой по детской железной дороге в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram Российская авиабомба повредила 2 здания детской железной дороги Фото: Олег Синегубов / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в 19:57 сообщал о более 40 раненых и одном убитом россиянами человеке в результате удара по Харькову российских КАБ.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе — рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать", — написал украинский лидер.

Удар РФ по Харькову: что известно

В ночь на 7 июня в Харькове произошел "прилет" по центру города во время российской массированной атаки. Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты били одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБ-ами, и назвал атаку самой мощной за время полномасштабной войны.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали фото квартир, пострадавших во время крупнейшей атаки на Харьков 7 июня.