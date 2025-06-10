Рятували з вогню: ЗС РФ вдарили по СТО, на якій стояли машини Фонду Притули (відео)

Через удар Збройних сил Російської Федерації 10 червня почалась масштабна пожежа на станції технічного обслуговування, на якій ремонтували автомобілі Благодійного фонду Сергія Притули. Вогонь охопив будівлі СТО, а працівники рятували машини, які стояли впритул до стовпів вогню.

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Про один з наслідків удару РФ по Києву розповіли на сторінці Instagram Фонду Притули.

На сторінці благодійної організації вказано, що згоріло три фондові автівки. На кадрах з місця подій показали, як працівники СТО відводять на безпечну відстань машини, тоді як у них за спинами вирує стіна вогню. Також є фото рятувальників: працівники ДСНС відпочивали після того, як здолали пожежу.

"Хочемо подякувати кожному, хто щоночі боронить наше небо, і тим, хто з перших хвилин поспішає рятувати життя. Ми маємо щастя жити серед найкращих людей. Якщо навіть заради заліза вони готові ризикувати всім — значить, ми точно не самі. Зберемо ще. Головне — щоб люди були живі", — ідеться у дописі Фонду Притули.

Про наслідки нічного удару РФ написав в Facebook директор Фонду Притули Андрій Шувалов. У дописі вказано, що СТО, на якому зайнялась пожежа, обслуговувало автомобілі з фронту. Він подякував рятувальникам та бійцям ППО, наголосив, що люди не постраждали, і повідомив, що втрачено лише три авто. Зі слів Шувалова, автомобілі рятували працівники СТО, які кидались в машини посеред пожежі та відводили їх якомога далі від вогню.

Обстріл України - як після удару РФ 10 червня виглядає СТО з машинами Фонду Притули Фото: Facebook

Обстріл України — деталі удару РФ 10 червня

Зазначимо, в ніч на 10 червня ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами. Близько 2 год над столицею пролунала серія вибухів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння російського безпілотника у Деснянському районі, про палаючі автомобілі у Шевченківському районі, про падіння БпЛА на територію школи в Оболонському районі. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко уточнив, що було гучно у п'яти районах Києва: крім названих Кличком, ще згадували про Подільський та Дарницький.

Крім Києва, під ударами російських засобів ураження опинилась Одеса. ЗС РФ пошкодили пологовий будинок, станцію швидкої медичної допомоги та житлові будинки. Мер Одеси Геннадій Труханов та глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявили, що люди не постраждали. На фото з місця подій — потрощені вікна, почорнілі від пожежі стіни, потрощені меблі та скляні двері у пологовому.

Нагадуємо, помічник президента РФ Володимир Мединський, який представляє Кремль на "мирних переговорах", закликав вдарити по українцях ракетою "Орешник". Тим часом Фокус зібрав інформацію про 40 точок у Києві, які постраждали через удар РФ 10 червня.