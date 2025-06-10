Спасали из огня: ВС РФ ударили по СТО, на которой стояли машины Фонда Притулы (видео)

Из-за удара Вооруженных сил Российской Федерации 10 июня начался масштабный пожар на станции технического обслуживания, на которой ремонтировали автомобили Благотворительного фонда Сергея Притулы. Огонь охватил здания СТО, а работники спасали машины, которые стояли вплотную к столбам огня.

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Об одном из последствий удара РФ по Киеву рассказали на странице Instagram Фонда Притулы.

На странице благотворительной организации указано, что сгорели три машины фонда. На кадрах с места событий показали, как работники СТО отводят на безопасное расстояние машины, тогда как у них за спинами бушует стена огня. Также есть фото спасателей: работники ГСЧС отдыхали после того, как погасили пожар.

"Хотим поблагодарить каждого, кто каждую ночь защищает наше небо, и тех, кто с первых минут спешит спасать жизни. Мы имеем счастье жить среди лучших людей. Если даже ради железа они готовы рисковать всем — значит, мы точно не одни. Соберем еще. Главное — чтобы люди были живы", — говорится в заметке Фонда Притулы.

О последствиях ночного удара РФ написал в Facebook директор Фонда Притулы Андрей Шувалов. В заметке указано, что СТО, на котором загорелся пожар, обслуживало автомобили с фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов ПВО, отметил, что люди не пострадали, и сообщил, что потеряно только три авто. По словам Шувалова, автомобили спасали работники СТО, которые бросались в машины посреди пожара и отводили их подальше от огня.

Обстрел Украины — как после удара РФ 10 июня выглядит СТО с машинами Фонда Притулы Фото: Facebook

Обстрел Украины — детали удара РФ 10 июня

Отметим, в ночь на 10 июня ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами. Около 2 часов над столицей прогремела серия взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении российского беспилотника в Деснянском районе, о горящих автомобилях в Шевченковском районе, о падении БпЛА на территорию школы в Оболонском районе. Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко уточнил, что было шумно в пяти районах Киева: кроме названных Кличко, еще упоминали о Подольском и Дарницком.

Кроме Киева, под ударами российских средств поражения оказалась Одесса. ВС РФ повредили роддом, станцию скорой медицинской помощи и жилые дома. Мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер заявили, что люди не пострадали. На фото с места событий — разбитые окна, почерневшие от пожара стены, разбитая мебель и стеклянные двери в роддоме.

Напоминаем, помощник президента РФ Владимир Мединский, который представляет Кремль на "мирных переговорах", призвал ударить по украинцам ракетой "Орешник". Тем временем Фокус собрал информацию о 40 точках в Киеве, которые пострадали из-за удара РФ 10 июня.