На Донбасі місцеві саджають картоплю, поки на сусідніх вулицях тривають штурми (відео)

Попри активні бої на Донбасі місцеві жителі не відмовляються від городніх робіт. Жителі прифронтового села Олексіївка саджають картоплю попри те, що боєзіткнення відбуваються на сусідніх вулицях.

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Відео опублікував у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Донбас — Олексіївка. Люди садять картоплю, тим часом на сусідніх вулицях тривають штурмові дії", — написав військовий.

На відео можна побачити, як люди в цивільному обробляють землю та кидають у неї картоплю.

Зазначимо, в Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 11 червня звітували про зіткнення з ворогом в районі Новоукраїнки та Олексіївки, а також про атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря та Одрадного.

Бої на Донбасі: що відомо

Аналітики DeepState повідомляли, що за добу 10 червня війська РФ просунулися на чотирьох ділянках фронту, зокрема утворили кишеню в районі Костянтинополя та Олексіївки на південний захід від Покровська. Також окупанти наступають в районі Дніпроенергії.

Ситуація на Донбасі біля села Олексіївка станом на 10 червня за даними DeepState

3 червня у DeepState розповідали, що ЗС РФ наступають на Донеччині та просунулися в районі Багатиря. Аналітики повідомляли, що окупанти зайшли на території на південний схід від Одрадного та на захід від Андріївки, таким способом наблизившись до Олексіївки.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState 26 травня опублікували кадри заходу мотопіхоти ЗС РФ в селище Зоря на Донеччині. Місцеві жителі вийшли зустрічати окупантів, після того, як росіяни "рівняли із землею" їхні домівки.