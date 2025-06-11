На Донбассе местные сажают картошку, пока на соседних улицах продолжаются штурмы (видео)

Несмотря на активные бои на Донбассе местные жители не отказываются от огородных работ. Жители прифронтового села Алексеевка сажают картофель несмотря на то, что боестолкновения происходят на соседних улицах.

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Видео опубликовал в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

"Донбасс — Алексеевка. Люди сажают картошку, тем временем на соседних улицах продолжаются штурмовые действия", — написал военный.

На видео можно увидеть, как люди в штатском обрабатывают землю и бросают в нее картофель.

Отметим, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 11 июня отчитывались о столкновениях с врагом в районе Новоукраинки и Алексеевки, а также об атаках противника вблизи Константинополя, Богатырь и Одрадного.

Бои на Донбассе: что известно

Аналитики DeepState сообщали, что за сутки 10 июня войска РФ продвинулись на четырех участках фронта, в частности образовали карман в районе Константинополя и Алексеевки к юго-западу от Покровска. Также оккупанты наступают в районе Днепроэнергии.

Ситуация на Донбассе возле села Алексеевка по состоянию на 10 июня по данным DeepState

3 июня в DeepState рассказывали, что ВС РФ наступают в Донецкой области и продвинулись в районе Богатыря. Аналитики сообщали, что оккупанты зашли на территории к юго-востоку от Отрадного и к западу от Андреевки, таким образом приблизившись к Алексеевке.

Напомним, аналитики проекта DeepState 26 мая опубликовали кадры захода мотопехоты ВС РФ в поселок Заря в Донецкой области. Местные жители вышли встречать оккупантов, после того, как россияне "сравняли с землей" их дома.