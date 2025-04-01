Під'їхали на броньовику і вкинули міну: в ЗСУ показали зухвалу атаку на траншею окупантів (відео)

Українські десантники під час боїв на Донбасі впритул під'їхали на бронеавтомобілі до траншеї збройних сил РФ. Один із бійців вкинув протитанкову міну прямо у російський бліндаж, стрибнув назад до машини й українські військові поїхали геть, залишивши позаду себе ефектний вибух.

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Відео опубліковане 1 квітня на сторінці 46-ї окремої аеромобільної бригади Десентно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

"Ударні групи десантників 46-ї ОАЕМБР — це нищівна сила справедливості. Вони без вагань перетворюють ворожі позиції на руїни, залишаючи від ворога тільки попіл. Кожен метр землі українського Донбасу буде під контролем наших воїнів, переконані захисники", — написали у пресслужбі бригади.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко зазначив у своєму Telegram-каналі, що український десантник вкинув протитанкову міну ТМ-62 у бліндаж росіян під прикриттям бронеавтомобіля Husky. У Міністерстві оборони Великої Британії повідомляли, що максимальна швидкість цього броньовика сягає 60 миль на годину (це дорівнює близько 96 км на годину).

Максимальна швидкість бронеавтомобіля тактичної підтримки Husky сягає близько 96 км/год

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України 1 квітня опублікувало відео роботи спецпідрозділу "Примари" в Чорному морі та на Кримському півострові. Українські оператори БПЛА підірвали десантний катер ЗС РФ, обійшовши та знищивши російський комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.

Командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа 1 квітня розповів, що Україна першою у світі знищила ракетний крейсер під час війни, коли потопила флагман Чорноморського флоту РФ "Москву".