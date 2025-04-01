Подъехали на броневике и бросили мину: в ВСУ показали дерзкую атаку на траншею оккупантов (видео)

Украинские десантники во время боев на Донбассе вплотную подъехали на бронеавтомобиле к траншее вооруженных сил РФ. Один из бойцов бросил противотанковую мину прямо в российский блиндаж, прыгнул обратно в машину и украинские военные уехали, оставив позади себя эффектный взрыв.

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Видео опубликовано 1 апреля на странице 46-й отдельной аэромобильной бригады Десентно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Ударные группы десантников 46-й ОАЭМБР — это сокрушительная сила справедливости. Они без колебаний превращают вражеские позиции в руины, оставляя от врага только пепел. Каждый метр земли украинского Донбасса будет под контролем наших воинов, убеждены защитники", — написали в пресс-службе бригады.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил в своем Telegram-канале, что украинский десантник бросил противотанковую мину ТМ-62 в блиндаж россиян под прикрытием бронеавтомобиля Husky. В Министерстве обороны Великобритании сообщали, что максимальная скорость этого броневика достигает 60 миль в час (это равно около 96 км в час).

Максимальная скорость бронеавтомобиля тактической поддержки Husky достигает около 96 км/ч

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины 1 апреля опубликовало видео работы спецподразделения "Призраки" в Черном море и на Крымском полуострове. Украинские операторы БПЛА взорвали десантный катер ВС РФ, обойдя и уничтожив российский комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.

Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа 1 апреля рассказал, что Украина первой в мире уничтожила ракетный крейсер во время войны, когда потопила флагман Черноморского флота РФ "Москву".