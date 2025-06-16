"Маґура" створить ПВК для ветеранів: Маркус показав внутрішній документ організації (фото)

Колишній головний сержант 47-ї ОМБр Валерій Маркус 16 червня поширив внутрішній документ громадської організації "Маґура". Серед стратегічних цілей у ньому згадується формування приватної військової компанії (ПВК) для працевлаштування ветеранів.

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Маркус пояснив, що прагне інформувати суспільство про діяльність його організації, наскільки це дозволяють робити війна та безпека, особливо щодо питань фінансування. Суспільний договір колишній сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" опублікував у своєму Telegram-каналі.

Суспільний договір організації Маркуса "Маґура" Фото: Telegram / Сержант Маркус

В документі описано засади роботи організації та формати взаємодії з суспільством і державою. Одна зі стратегічних цілей — створення ПВК, яка забезпечить працевлаштування ветеранів російсько-української війни в секторі оборони та безпеки. Серед іншого, ця приватна військова компанія повинна буде "укріпити політичну позицію України в тих частинах світу, що знаходяться в межах стратегічних інтересів держави".

Маркус опублікував стратегічні цілі своєї громадської організації "Маґура" Фото: Telegram / Сержант Маркус

Також у документі серед стратегічних цілей зазначено "сприяння реформі управління людським капіталом у війську": в її межах організація планує впровадити чітку та функціональну матрицю посадових осіб, реформувати та цифрувати систему навчання та сформувати Сержантський корпус.

Крім того, в організації "Маґура" мають намір створити експертний центр з військового управління та реформ і центр впливу на суспільно-політичні процеси.

В межах формування фінансово-інвестиційного фундаменту організація, згідно з документом, створить недержавний пенсійний фонд військових і ветеранів, корпоративний інвестиційний фонд й інвестиційний пул ветеранського бізнесу, а також фінансово-інвестиційний консультаційний центр і кілька бізнес-проєктів під централізованим управлінням фонду.

ГО "Маґура" планує створити приватну військову компанію Фото: Telegram / Сержант Маркус

Конфлікт Валерія Маркуса з командуванням бригади "Маґура"

11 грудня 2024 року після тривалого мовчання Валерій Маркус розповів про конфлікти з командуванням бригади "Маґура". За його словами, причинами незгод були "некомпетентність та персональні амбіції" командирів. Він звинувачував нинішнього заступника командира бригади Івана Шаламагу у "розбазарюванні коштів" благодійного фонду та приниженні бійців.

12 грудня у "Магурі" дали відповідь на звинувачення Маркуса. Пресофіцерка 47 ОМБр Анастасія Блищик розповіла, що в підрозділі потрібно було бути або "людиною Маркуса", або "людиною Шаламаги", а щодо заяв Валерія зазначила, що він, на її погляд, поводиться як "хлопчик, якого образили".