"Магура" создаст ЧВК для ветеранов: Маркус показал внутренний документ организации (фото)

Бывший главный сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус 16 июня распространил внутренний документ общественной организации "Магура". Среди стратегических целей в нем упоминается формирование частной военной компании (ЧВК) для трудоустройства ветеранов.

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Маркус объяснил, что стремится информировать общество о деятельности его организации, насколько это позволяют делать война и безопасность, особенно по вопросам финансирования. Общественный договор бывший сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовал в своем Telegram-канале.

Общественный договор организации Маркуса "Магура" Фото: Telegram / Сержант Маркус

В документе описаны принципы работы организации и форматы взаимодействия с обществом и государством. Одна из стратегических целей — создание ЧВК, которая обеспечит трудоустройство ветеранов российско-украинской войны в секторе обороны и безопасности. Среди прочего, эта частная военная компания должна будет "укрепить политическую позицию Украины в тех частях мира, которые находятся в пределах стратегических интересов государства".

Маркус опубликовал стратегические цели своей общественной организации "Магура" Фото: Telegram / Сержант Маркус

Также в документе среди стратегических целей указано "содействие реформе управления человеческим капиталом в армии": в ее рамках организация планирует внедрить четкую и функциональную матрицу должностных лиц, реформировать и оцифровать систему обучения и сформировать Сержантский корпус.

Кроме того, в организации "Магура" намерены создать экспертный центр по военному управлению и реформам и центр влияния на общественно-политические процессы.

В рамках формирования финансово-инвестиционного фундамента организация, согласно документу, создаст негосударственный пенсионный фонд военных и ветеранов, корпоративный инвестиционный фонд и инвестиционный пул ветеранского бизнеса, а также финансово-инвестиционный консультационный центр и несколько бизнес-проектов под централизованным управлением фонда.

ОО "Магура" планирует создать частную военную компанию Фото: Telegram / Сержант Маркус

Конфликт Валерия Маркуса с командованием бригады "Магура"

11 декабря 2024 года после длительного молчания Валерий Маркус рассказал о конфликтах с командованием бригады "Магура". По его словам, причинами разногласий были "некомпетентность и персональные амбиции" командиров. Он обвинял нынешнего заместителя командира бригады Ивана Шаламагу в "разбазаривании средств" благотворительного фонда и унижении бойцов.

12 декабря в "Магуре" дали ответ на обвинения Маркуса. Пресс-офицер 47 ОМБр Анастасия Блищик рассказала, что в подразделении нужно было быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги", а относительно заявлений Валерия отметила, что он, на ее взгляд, ведет себя как "мальчик, которого обидели".